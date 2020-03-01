快訊

日本相模原市夫婦確診新冠肺炎 感染途徑不明

中國創全球首例！新冠肺炎病人成功移植雙肺

228連假台南車流大增 永康警辛苦疏導車流

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
228連假台南車流大增，永康警分局每天投入逾50名警力疏導交通，警員執勤相當辛苦。記者謝進盛／翻攝
228連假台南車流大增，永康警分局每天投入逾50名警力疏導交通，警員執勤相當辛苦。記者謝進盛／翻攝

228連假台南市車潮湧現，中山高永康、大灣交流道因位處交通要衝，永康警分局每天至少投入50名警力疏導交通，警員在大太陽下執勤，相當辛苦。

永康警分局表示，因應今年228假期及下周一轄內三所大學將開學，本預估觀光、返鄉及返校車潮可能大量湧入永康區各重要交流道及要道。為維護交通安全及順暢，預先規劃相關疏導措施，三天假期從每天早上8點至晚上8點，交流道往市區重要瓶頸點都安排警員到場疏導交通，以每天投入50人次警力，3天將有150人次。

警方說，為更及時處理交通狀況，當車流湧現時，在場勤務員警立即通報於Line通訊群組，並上崗指揮疏導，另由交通組與高公局確認國道車流情形，適時放寬匝道儀控管制，減緩匝道口排隊壅塞情形，並即時透過廣播電台提醒用路人即早使用替代道路，將塞車降到最低。

永康警分局長呂世明說，每次連假交通順暢對警方來說都是很大挑戰，尤其這次連假都是好天氣，動輒近30度高溫，感謝同仁辛勞，堅守崗位，也感謝市警局交大、義交一起投入，共同維護行車順暢及安全。

228連假台南車流大增，永康警分局每天投入逾50名警力疏導交通，警員執勤相當辛苦。記者謝進盛／翻攝
228連假台南車流大增，永康警分局每天投入逾50名警力疏導交通，警員執勤相當辛苦。記者謝進盛／翻攝
228連假台南車流大增，永康警分局每天投入逾50名警力疏導交通，警員執勤相當辛苦。記者謝進盛／翻攝
228連假台南車流大增，永康警分局每天投入逾50名警力疏導交通，警員執勤相當辛苦。記者謝進盛／翻攝
228連假台南車流大增，永康警分局每天投入逾50名警力疏導交通，警員執勤相當辛苦。記者謝進盛／翻攝
228連假台南車流大增，永康警分局每天投入逾50名警力疏導交通，警員執勤相當辛苦。記者謝進盛／翻攝

連假 車潮

延伸閱讀

228連假台南市區好行又安心 南警投入百名警力交管

連假結束 返鄉車潮塞爆國五

收假車潮 西部國道恐塞到晚上8時

228連假最後一天 劍湖山現人潮飯店住房率達8成

相關新聞

台南「龍脈」終於打通 這項工程讓台南人好開心

台南市由中國城拆除後改建的「河樂廣場」將在本周六揭幕啟用，成為市區裡少有的親水公園，而美麗的景觀預計也將成為另一個打卡熱...

影／陳時中籲民代勿跑攤 陳柏惟：社團和意見領袖該這麼做

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天以「抗疫時期，沒跑攤不會失禮！」呼籲民意代表在此刻不必跑攤；跑了才會讓民眾困擾。新科...

台南文化局出版《台南人權歷史場址手冊》

台南市政府文化局去年獲國家人權博物館補助，啟動辦理「台南地區不義遺址調查計畫」，今年228事件73周年前夕印製完成《台南...

落實防疫 南鯤鯓代天府至4月22日前暫停餐宿

防疫當前，為避免群聚感染，台南市北門南鯤鯓代天府即日起至農曆3月底（國曆4月22日），暫停對外提供餐宿服務，

為防疫不想逛菜市場 台南各市場宅配資訊看這裡

新冠肺炎疫情蔓延，各行各業都受到影響，台南市長黃偉哲今天前往台南市知名的百年市場「東菜市」，了解防疫的情況，希望增加民眾...

雲林縣積極防洪治水 張麗善爭取獲中央15億元補助

雲林縣防洪治理里程碑又往前邁進一大步，縣長張麗善與縣府水利處向水利署爭取防洪綜合治理工程經費，獲得中央核定補助15億3千...

每公斤8元收購500公噸 雲林鳳梨收購加工計畫啟動

雲林鳳梨種植面積約700公頃，3月中旬後將進入盛產期，雲林縣府農業處配合農委會啟動採購加工措施，媒合加工業者以每公斤8元...

防疫優先 台南「學甲香」遶境確定順延

台南學甲慈濟宮今天上午舉行臨時董監事會，因新冠肺炎疫情持續，慈濟宮董事長王文宗中午表示，「學甲香」原4月1日起連續3天遶...

急！嘉市血庫只剩4天存量 他請民眾別害怕出門捐熱血

新冠肺炎疫情延燒導致血庫告急，目前嘉義市血庫低於4天存量，嘉市東區公所課員徐勝龍捐血已超過1200次，他表示，民眾可能會...

嘉義朴子媽遶境也喊卡！百年來首次受疫情影響延後辦理

嘉義縣朴子市配天宮每年農曆3月22日、23日，一連2天在朴子市內展開盛大遶境活動，至今已逾百餘年歷史未曾間斷，此次因新冠...

雲林縣毛小孩絕育補助今天開跑 全年補助3000名額

雲林縣府去年補助毛小孩絕育受回響，縣府持續推廣犬貓絕育與寵物登記，宣布即日起開放今年全縣補助3000隻犬貓名額，鼓勵設籍...

斥資985萬修復 嘉義林宅歷史建築再現風華

嘉義市台斗街林宅由國定古蹟嘉義城隍廟的戲臺改建而成，保有傳統漳州木構特色，並融入日式建築元素，具歷史文化及藝術價值，20...

熱門新聞

疑似感染諾羅病毒！柯文哲身體不適 取消行程

遭歧視？護理師租屋訂便當遭拒 心酸誰人知？

跟進北捷拒載發燒客？ 桃捷：機捷依中央規範處理

南投櫻花、彰化風鈴木開花了

屏東35歲女性回越南探親 確診境外移入登革熱已痊癒

南部唯一平地櫻花公園開花了 園丁淚中有欣喜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。