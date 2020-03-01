228連假台南車流大增 永康警辛苦疏導車流
228連假台南市車潮湧現，中山高永康、大灣交流道因位處交通要衝，永康警分局每天至少投入50名警力疏導交通，警員在大太陽下執勤，相當辛苦。
永康警分局表示，因應今年228假期及下周一轄內三所大學將開學，本預估觀光、返鄉及返校車潮可能大量湧入永康區各重要交流道及要道。為維護交通安全及順暢，預先規劃相關疏導措施，三天假期從每天早上8點至晚上8點，交流道往市區重要瓶頸點都安排警員到場疏導交通，以每天投入50人次警力，3天將有150人次。
警方說，為更及時處理交通狀況，當車流湧現時，在場勤務員警立即通報於Line通訊群組，並上崗指揮疏導，另由交通組與高公局確認國道車流情形，適時放寬匝道儀控管制，減緩匝道口排隊壅塞情形，並即時透過廣播電台提醒用路人即早使用替代道路，將塞車降到最低。
永康警分局長呂世明說，每次連假交通順暢對警方來說都是很大挑戰，尤其這次連假都是好天氣，動輒近30度高溫，感謝同仁辛勞，堅守崗位，也感謝市警局交大、義交一起投入，共同維護行車順暢及安全。
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