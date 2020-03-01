228連假台南市區好行又安心 南警投入百名警力交管

228三天連假，台南市區湧進大批人潮車潮，針對台86快速道路、台17線等易擁擠路段，市警六分局加強疏導交管，利用通訊軟體隨時掌握車流消長態勢，彈性調配警力；同時加強藍晒圖文創園區、水交社文化園區等遊客聚集熱門景點安全維護，讓民眾在假期快樂出遊，平安回家。

從2月28日至3月1日，共動員80名警力、12名義交，在中華西路與健康路口等7個重要路口明顯處，加強疏導，並由勤務指揮中心及交通組掌握狀況，且適時運用LINE通訊群組，機動指揮疏導，確保民眾行車順暢。

六分局統計，228連假期間無A1類交通事故，查獲酒駕公共危險案3件3人、非法持有毒品案及妨害公務案各1件1人、通緝犯2人。 市警六分局長陳建民於連假期間，多次巡視台86快速道路、台17線、西門路、健康路、大同路及金華路等車流量較大的路段；並檢視藍晒圖文創園區、水交社文化園區、水萍塭公園及黃金海岸等熱門景點，實際了解轄區交通和治安需求，並向揮汗交整的第一線員警加油、打氣，對執勤同仁及義交犧牲假期，維護治安及交整工作，表示嘉許。