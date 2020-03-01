嘉縣議員回饋鄉民 二氧化氯消毒水免費送
嘉義縣議員陳文忠、黃榮俊等人，為因應新冠肺炎疫情，分別準備二氧化氯消毒水回饋鄉親，陳文忠於辦事處設置二氧化氯消毒水免費提供站，而黃榮俊則協同水上鄉民代表陸怡蓁，至水上鄉各中小學發放二氧化氯洗手噴霧。
黃榮俊表示，他之前曾遇過將酒精放在車上，卻因車內過熱，酒精瓶爆掉的意外，與護理師出身的陸怡蓁討論過後，決定贈送水上鄉親較方便攜帶且相對安全的二氧化氯消毒水，先以15至20倍稀釋過，再盛裝至每瓶35克的不透光噴霧瓶中，目前已發給水上鄉各公部門及國中小共8500多瓶。
陳文忠在口罩實名制政策實施前，就曾贈送兒童口罩給新港鄉各國中小及幼兒園，這次聽到二氧化氯的好處，更是在新港鄉、民雄鄉等辦事處外架設免費提供站供民眾領取，陳文忠表示，免費提供站的二氧化氯消毒水都將原液稀釋20倍了，民眾可自帶500克以內的不透明罐子盛裝，回家直接使用。
陳文忠及黃榮俊的二氧化氯消毒水皆是由在地企業，強靂公司及台灣可林公司提供原液，再由議員辦事處稀釋過才發放給民眾，黃榮俊表示，他們期望能盡一點微薄之力，協助加強防疫措施，讓每位鄉親都能健康平安。
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