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台南文化局出版《台南人權歷史場址手冊》

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
捷克作家拉德卡‧德內馬爾科娃(Radka Denemarková)，推薦台南市政府出版的台南人權歷史場址手冊。圖／文化局提供
捷克作家拉德卡‧德內馬爾科娃(Radka Denemarková)，推薦台南市政府出版的台南人權歷史場址手冊。圖／文化局提供

台南市政府文化局去年獲國家人權博物館補助，啟動辦理「台南地區不義遺址調查計畫」，今年228事件73周年前夕印製完成《台南人權歷史場址手冊》，收錄全市27處相關場址，讓民眾在經過這些地方能夠更了解過往的人權歷史。

文化局指出，1945年第二次世界大戰結束，台灣脫離日本殖民統治，國府來台，兩年之後1947年發生228事件，1949年頒布戒嚴令，1987年解除戒嚴，1992年刑法100條修正，台灣才正式告別白色恐怖年代。

台南市在228事件中著名的人權律師湯德章，受難的圓環，目前為湯德章紀念公園，但很多在事件中重要的人、事、地，多數都消失無影，因此人權歷史場址的查訪記錄，顯得迫切而必要。

文化局表示，《台南人權歷史場址手冊》內容主要介紹台南27處與人權歷史相關的場址，共收納有湯德章紀念公園、新營大圓環、台南市美術館一館（原台南警察局）、新營警局、麻豆警局、台南運動公園及台南市立體育公園（原國民道場）、總爺藝文中心（原麻豆糖廠）、玉井糖廠、成功大學格致堂、湯德章故居、王育霖、王育德兄弟故居、台南神學院、台灣教會公報社、林子內教會、慎德堂、中華電信機房（原台南郵電局）、原台南監獄及監獄宿舍群等，除記載各場址過往的人權歷史，也一併簡述各場址的簡史。

國際人權發展史上，德國對於在二戰之後對納粹事跡的反省，是全球各國的重要典範。德國政府努力還給受難者真相，誠實面對過去的歷史與不公不義，逐漸走出國家的新格局。台灣近年來文化部國家人權博物館推動不義遺址保存維護與人權事務的文化工程，也邀請各地方政府共同推動不義遺址保存維護與人權事務發展。

而近期進駐台南「南寧 文學‧家」、相當關注台灣人權史的捷克作家拉德卡‧德內馬爾科娃(Radka Denemarková)，特別以母國血淚的歷史出發，大力推薦台南市政府所出版的這部人權場址手冊。

台南市政府文化局在今年228事件73周年前夕印製完成《臺南人權歷史場址手冊》。圖／文化局提供
台南市政府文化局在今年228事件73周年前夕印製完成《臺南人權歷史場址手冊》。圖／文化局提供

人權 遺址 文化局

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