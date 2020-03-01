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落實防疫 南鯤鯓代天府至4月22日前暫停餐宿
防疫當前，為避免群聚感染，台南市北門南鯤鯓代天府即日起至農曆3月底（國曆4月22日），暫停對外提供餐宿服務，
「疫情第一，相信神明也會諒解。」南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，與鄰近國家相較，台灣在防疫上相對到位，但新冠肺炎疫情仍嚴峻，也多少波及進香，廟方最近接到農曆3月、4月已登記的進香團（含有住宿、用餐） 通知取消登記，廟方也主動連絡宮廟，詢問進香是否延期，但疫情變化難以捉摸，不少宮廟猶豫不決。
他說，因應政府防疫措施，經董監事會議決議，配合當前政府全力投入防疫作業，廟方自即日起至農曆3月底暫時停止對外提供餐宿的服務，也籲請信眾們體諒、配合，除主動通知日前下訂的進香團，也同步公布在廟方臉書粉絲團。
無獨有偶，配合政府防疫，台南安定林厝北玄宮原農曆3月2日（國曆月22日）辦理庚子年覲朝及請水遶境活動，經廟方管委會決議延期辦理，農曆3月2日各友廟祝壽活動取消，翌日廟方將自行簡單祝壽及犒賞兵將。
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