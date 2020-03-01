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為防疫不想逛菜市場 台南各市場宅配資訊看這裡

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天前往東菜市了解防疫狀況，並在新設的洗手檯洗手。圖／市府提供
台南市長黃偉哲今天前往東菜市了解防疫狀況，並在新設的洗手檯洗手。圖／市府提供

新冠肺炎疫情蔓延，各行各業都受到影響，台南市長黃偉哲今天前往台南市知名的百年市場「東菜市」，了解防疫的情況，希望增加民眾逛市場的意願，而台南市市場處因應宅經濟，也貼心地幫大家準備各市場裡可以送到家的攤商資訊（如附圖），讓你不必出門就能享受傳統市場的美味。

黃偉哲表示，目前台灣已有醫院內的群聚感染發生，疫情更為嚴峻，希望能夠嚴守關卡，否則一旦發生大規模的社區感染，大家可能更不敢上街，對庶民經濟影響相當大，所以要求各市場都要做好防疫。

市場處指出，台南有名的百年東菜市市場迄今已有111年的歷史，是台南首座獲得經濟部評鑑的品牌市集，近期也請消毒公司來市場及攤位內噴漂白水消毒。自治會亦自發性在市場出入口設置消毒站，除密切關心每位攤商健康情形，工作人員也會幫每位攤商及進出採買的民眾量測體溫與酒精消毒雙手，另考量洗手防疫效果更佳，更進一步於消毒站旁設置洗手台、洗手乳，提供所有大眾使用。

經發局長陳凱凌表示，台南市轄內各公有零售市場為因應疫情，於年假結束前已全數設置酒精消毒站，提供民眾進出市場時取用，並已在8個市場設置體溫量測服務，近期將採購額溫槍全面設置量測站，同時也將視市場的場地，在明顯處增設洗手檯。

此外，東菜市市場除了防疫作為首屈一指，市場攤商也配合市府推動「宅經濟」網購外送服務，目前共有8位攤商響應，明宗魚丸及鄭家肉舖老闆表示在疫情期間宅配數量明顯增加。歡迎民眾至台南市政府經濟發展局官網（https://economic.tainan.gov.tw/）、台南市市場處官網（https://marketoffice.tainan.gov.tw/）、「台南經濟情報讚」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/economic.tainan/）查詢市場宅配攤商名單。

台南市市場處提供各市場可以宅配的商家資訊。圖／市場處提供
台南市市場處提供各市場可以宅配的商家資訊。圖／市場處提供
台南市市場處提供各市場可以宅配的商家資訊。圖／市場處提供
台南市市場處提供各市場可以宅配的商家資訊。圖／市場處提供
台南市長黃偉哲今天前往東菜市了解防疫狀況，入場時量測體溫。圖／市府提供
台南市長黃偉哲今天前往東菜市了解防疫狀況，入場時量測體溫。圖／市府提供
台南市市場處提供各市場可以宅配的商家資訊。圖／市場處提供
台南市市場處提供各市場可以宅配的商家資訊。圖／市場處提供
台南市百年市場東菜市為民眾量測體溫防疫。圖／市府提供
台南市百年市場東菜市為民眾量測體溫防疫。圖／市府提供

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