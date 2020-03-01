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雲林縣積極防洪治水 張麗善爭取獲中央15億元補助
雲林縣防洪治理里程碑又往前邁進一大步，縣長張麗善與縣府水利處向水利署爭取防洪綜合治理工程經費，獲得中央核定補助15億3千餘萬元。張麗善表示，此次補助經費除可減緩縣庫治水負擔，也讓縣內防洪得以更完備。
張麗善表示，雲林縣地表屬於平坦低窪地區，部份區域地表高程甚至低於大潮的平均潮位高程，也因受地勢低窪及潮位的阻礙，原排水系統排水極為困難，若遇上老舊堤岸潰堤，就會發生嚴重淹水災情。
她說，為提升本縣各主要排水系統排水功能，向中央爭取到前瞻基礎建設計畫共爭取25億元，水利署目前同意核定「防洪綜合治理工程」等27案工程，共計15億3千餘萬元，來改善本縣高淹水風險的地區。
縣府秘書長張志銘表示，本次獲核定工程包括有元長鄉-客子厝大排、斗南鎮-惠來厝大排、二崙鄉-八角亭大排、水林鄉-牛挑灣大排等，將提升護岸功能。
另外，為解決水林鄉低窪及人口密集區水患問題，一併爭取塭底抽水站、牛挑灣大排及蔦松大排抽水站，以減緩水患威脅。
縣府水利處長許宏博表示，本次獲水利署支持補助經費後，縣府將著手趕辦後續規劃設計及用地取得作業，同時傾聽地方意見納入設計需求及早完成工程發包施工，以最快的速度來改善本縣淹水問題。
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