每公斤8元收購500公噸 雲林鳳梨收購加工計畫啟動

雲林鳳梨種植面積約700公頃，3月中旬後將進入盛產期，雲林縣府農業處配合農委會啟動採購加工措施，媒合加工業者以每公斤8元收購加工級果品，預定收購500公噸。

雲林縣農業處企劃行銷科長柳昆宏說，雲林目前也已啟動鳳梨收購加工計畫，預定收購500公噸，只要業者向農業處登記即可開始收購，現階段已有3家登記。

他表示，雲林鳳梨盛產期約在3月中旬後，屆時登記應會較踴躍，若收購現況超過預定，會再向中央提報；加工廠收購申請，可補助每公斤加工費3元，供貨單位則每公斤有2元集運費補助。

古坑鄉鳳梨產銷班長吳精印說，前幾天鳳梨價格較低，每台斤收購價落在6元，這幾日才回穩，目前每台斤收購價約在8、9元，農委會啟動收購計畫，有助農民產銷，帶動市場價格提升，他樂觀其成。

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