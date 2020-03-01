快訊

「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每公斤8元收購500公噸 雲林鳳梨收購加工計畫啟動

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
雲林縣府農業處配合農委會啟動採購加工措施，媒合加工業者以每公斤8元收購加工級果品，預定收購500公噸。圖／本報資料照
雲林縣府農業處配合農委會啟動採購加工措施，媒合加工業者以每公斤8元收購加工級果品，預定收購500公噸。圖／本報資料照

雲林鳳梨種植面積約700公頃，3月中旬後將進入盛產期，雲林縣府農業處配合農委會啟動採購加工措施，媒合加工業者以每公斤8元收購加工級果品，預定收購500公噸。

雲林縣農業處企劃行銷科長柳昆宏說，雲林目前也已啟動鳳梨收購加工計畫，預定收購500公噸，只要業者向農業處登記即可開始收購，現階段已有3家登記。

他表示，雲林鳳梨盛產期約在3月中旬後，屆時登記應會較踴躍，若收購現況超過預定，會再向中央提報；加工廠收購申請，可補助每公斤加工費3元，供貨單位則每公斤有2元集運費補助。

古坑鄉鳳梨產銷班長吳精印說，前幾天鳳梨價格較低，每台斤收購價落在6元，這幾日才回穩，目前每台斤收購價約在8、9元，農委會啟動收購計畫，有助農民產銷，帶動市場價格提升，他樂觀其成。

新冠肺炎疫情持續，造成全球貿易緊縮，也有蔬果合作社透露，大陸為防疫許多城市封城，使得外銷運輸路線受阻，訂單目前雖尚未取消，但未來變數多，最壞打算是沒辦法出貨，到時候可能依靠大賣場等通路內銷。

鳳梨 農委會 新冠肺炎

延伸閱讀

穩定鳳梨產銷 台南農業局：已核定收購1145噸

大陸網軍散布假消息 雲林30歲女誤信轉發假圖文遭約談

海洋悲歌又一椿！保育類江豚餓死魂斷雲林箔子寮

國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐 今擲筊決定如期舉行

相關新聞

疫情升溫 成大明天起住院探病限1小時

新冠肺炎疫情不斷升溫，醫院病房成為防疫缺口，衛福部對於住院病患陪病及探病有新的相關規定，成大表示，明天起有新的相關規定，...

雲林縣積極防洪治水 張麗善爭取獲中央15億元補助

雲林縣防洪治理里程碑又往前邁進一大步，縣長張麗善與縣府水利處向水利署爭取防洪綜合治理工程經費，獲得中央核定補助15億3千...

每公斤8元收購500公噸 雲林鳳梨收購加工計畫啟動

雲林鳳梨種植面積約700公頃，3月中旬後將進入盛產期，雲林縣府農業處配合農委會啟動採購加工措施，媒合加工業者以每公斤8元...

防疫優先 台南「學甲香」遶境確定順延

台南學甲慈濟宮今天上午舉行臨時董監事會，因新冠肺炎疫情持續，慈濟宮董事長王文宗中午表示，「學甲香」原4月1日起連續3天遶...

急！嘉市血庫只剩4天存量 他請民眾別害怕出門捐熱血

新冠肺炎疫情延燒導致血庫告急，目前嘉義市血庫低於4天存量，嘉市東區公所課員徐勝龍捐血已超過1200次，他表示，民眾可能會...

嘉義朴子媽遶境也喊卡！百年來首次受疫情影響延後辦理

嘉義縣朴子市配天宮每年農曆3月22日、23日，一連2天在朴子市內展開盛大遶境活動，至今已逾百餘年歷史未曾間斷，此次因新冠...

雲林縣毛小孩絕育補助今天開跑 全年補助3000名額

雲林縣府去年補助毛小孩絕育受回響，縣府持續推廣犬貓絕育與寵物登記，宣布即日起開放今年全縣補助3000隻犬貓名額，鼓勵設籍...

斥資985萬修復 嘉義林宅歷史建築再現風華

嘉義市台斗街林宅由國定古蹟嘉義城隍廟的戲臺改建而成，保有傳統漳州木構特色，並融入日式建築元素，具歷史文化及藝術價值，20...

鹽田生態單車慢遊 國家公園管理處邀您騎腳車遊台江

台江國家公園具有濕地生態、開台歷史、漁鹽產業三項獨特的資源特色，為了增進民眾認識鹽田濕地生態及社區人文史蹟，台江國家公園...

穩定鳳梨產銷 台南農業局：已核定收購1145噸

新冠肺炎疫情持續，造成全球貿易緊縮，台南市政府農業局上月啟動今年度台南地區鳳梨收購加工計畫，預定第一階段收購2000公噸...

台南蘭展突延期 業者：損失慘重

受新冠肺炎疫情影響，台南市府宣布邁入第16年的台灣國際蘭展延期，部分業者損失慘重，市長黃偉哲昨天到蘭展會場了解關心，他表示，蘭展場地布展已經接近完成，去年蘭展光是門票收入就超過1700萬，整體損失難以估計，「但在防疫的大旗之下，現在我必須要低頭」，希望中央依照防疫特別條例補償。

台南巴克禮公園 櫻花才吐芽就枯萎

天氣漸暖，百花盛開，歷經10多年，克服炎熱天氣而栽種成功的巴克禮公園櫻花區，300多棵櫻花進入開花期，但去年受氣候等影響，仍死了數十棵。台南市政府工務局表示，可能品種不適合，將邀林務局專家會診，補種適合的品種。

熱門新聞

北捷增設紅外線熱像儀 旅客37.5度將拒載

遭歧視？護理師租屋訂便當遭拒 心酸誰人知？

3月2日起進部立基隆醫院 得刷健保卡填風險評估表

跟進北捷拒載發燒客？ 桃捷：機捷依中央規範處理

國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐 今擲筊決定如期舉行

另類疫情！雲林蒜頭將開始採收 警方如臨大敵防竊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。