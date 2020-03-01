防疫優先 台南「學甲香」遶境確定順延

台南學甲慈濟宮今天上午舉行臨時董監事會，因新冠肺炎疫情持續，慈濟宮董事長王文宗中午表示，「學甲香」原4月1日起連續3天遶境活動將順延，確定日期仍待商議。

學甲慈濟宮是保生大帝台灣開基祖廟，每年農曆3月11日舉辦上白礁謁祖祭典，每4年舉辦學甲刈香大遶境，「學甲香」被列為台南沿海南瀛五大香科之一，今年「學甲香」遶境3天，原安排4月1日到3日舉行。

不過，新冠肺炎疫情當前，不少大型廟會遶境活動被迫取消或縮小規模，將展開的學甲香遶境廟會能否如期登場，深受信眾關注，來自大陸、新加坡、馬來西亞、菲律賓、港、澳海外約300多人進香團，本月22日已先辭退不要來台。

慈濟宮上午舉行臨時董監事會討論，會中通過因新冠肺炎疫情持續，「學甲香」遶境確定延期，確定日期仍待商議。

地方人士說，這次延不延期都有不同看法，日來各地「重量級」廟宇紛紛順延遶境廟會，慈濟宮日來壓力很大，順延後也有許多事情得善後，相當傷神，但防疫當前，只能配合。