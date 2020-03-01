急！嘉市血庫只剩4天存量 他請民眾別害怕出門捐熱血

新冠肺炎疫情延燒導致血庫告急，目前嘉義市血庫低於4天存量，嘉市東區公所課員徐勝龍捐血已超過1200次，他表示，民眾可能會因為害怕染疫而不敢出門捐血，但其實戴口罩可保護自己，也能保護他人，捐血站上的醫護人員更懂得防疫，無須害怕外出捐血。

嘉義捐血站為了防疫都加強消毒、量體溫，從大陸、港、澳門、日韓、新加坡等地回台的民眾，28天內都不得捐血，這幾天許多「熱血」民眾得知血荒，也馬上前往捐血，徐勝龍民國79年開始捐分離術捐血，捐血近30年，這次得知血庫告急，也不落人後。

徐勝龍說，捐血的初衷是因為不僅可以助人，也可以檢視自己的健康，如血壓達正常值才能捐血，過高或過低就不宜，若每個人都能注意並維持健康狀況，就能增加對抗病毒的抵抗力。

「現在疫情蔓延，更要出來捐血」，他挽起袖子笑說，只要大家有時間，伸出手就能辦到，何樂不為？

醫療財團法人台灣血液基金會去年10月24日辦理績優捐血人代表晉見總統活動，活動由副總統陳建仁代表接見107年度績優捐血人代表共37人，感謝捐血人主動捐血挹注血庫，徐勝龍是其中一人。