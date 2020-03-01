嘉義朴子媽遶境也喊卡！百年來首次受疫情影響延後辦理

嘉義縣朴子市配天宮每年農曆3月22日、23日，一連2天在朴子市內展開盛大遶境活動，至今已逾百餘年歷史未曾間斷，此次因新冠肺炎疫情嚴峻，廟方今天上午召開臨時董監事會後，決議將媽祖聖誕遶境活動延期辦理。

配天宮董事長黃清田說，媽祖聖誕遶境活動雖延期，但農曆3月23日上午的聖誕祝壽典禮仍由董監事會、值年爐主會及宮內附屬團體為主體，以簡單、莊嚴儀式照常舉行。

黃清田指出，配天宮遶境活動，首次因疫情影響延後舉行，當年SARS期間也未受影響照常舉行，此次為百年來首次延後辦理。

配天宮隨即在臉書粉絲專頁宣布，新冠肺炎疫情持續蔓延，董監事會憂心造成群眾感染事件，將全力支持政府的防疫工作，尊重中央疫情指揮中心的考量，不可造成防疫破口，加重第一線防疫醫護人員的負擔，今年媽祖聖誕遶境活動決定延期。

配天宮表示，聖誕祝壽典禮則由廟內人員照常舉行，延後遶境活動造成民眾不便之處敬請見諒，盼在防疫期間，與大眾齊心作好防疫工作，也祈求樸仔媽護佑大家平安健康。