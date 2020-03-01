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台南東菜市增設洗手台 黃偉哲訪視宣導防疫

中央社 / 台南1日電

台南市政府經濟發展局輔導各傳統市場加強防疫措施，歷史超過百年的東菜市也在各出入口設置洗手台。市長黃偉哲今天到場向攤商與民眾宣導勤防疫觀念，盼民眾安心購物。

台南市經濟發展局長陳凱凌表示，市場處農曆過年期間就在轄內各公有市場主要出入口設置酒精消毒站，免費提供消費民眾使用。東菜市則是台南第一個設置防疫洗手台的市場，從6個出入口進出市場的民眾，洗手都很方便，不用再去找廁所。

黃偉哲上午前往東菜市，先在洗手台仔細洗手後，並進入市場向攤商與購物民眾宣導防疫觀念。

黃偉哲表示，市府拉高防疫規格，東菜市雖為百年老市場，但環境通風，且攤商皆配合防疫措施，戴口罩、勤洗手；生鮮肉品多有冷藏與冷凍設備，民眾可以放心採買，也可利用外送服務，他對市場防疫作為與配套措施有信心。

陳凱凌表示，近來民眾提高防疫警覺，許多人會避免去人潮聚集地方，市場攤商業績受到挑戰。甚至已有不少攤商配合市府推動「宅經濟」外送服務，有的與計程車業者配合、有的委託宅配業者，還有些自己送貨。除了減緩疫情影響，也可發掘潛在商機。

陳凱凌指出，市府將持續加強輔導傳統市場的防疫措施，除了每天休市後進行環境清潔，每月定期針對蚊蟲進行消毒，近期也將採購額溫槍，在各公有市場全面設置量測站，務必將防疫措施做到滴水不漏。

黃偉哲 傳統市場

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