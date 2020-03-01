快訊

日本現恐慌式搶購！超市糧食全掃清 網友：這是打仗嗎？

拒送醫院便當 正忠排骨飯上午聲明道歉　

雲林縣毛小孩絕育補助今天開跑 全年補助3000名額

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
雲林縣府持續推廣犬貓絕育與寵物登記，宣布即日起開放今年全縣補助3000隻犬貓名額。圖／本報資料照
雲林縣府持續推廣犬貓絕育與寵物登記，宣布即日起開放今年全縣補助3000隻犬貓名額。圖／本報資料照

雲林縣府去年補助毛小孩絕育受回響，縣府持續推廣犬貓絕育與寵物登記，宣布即日起開放今年全縣補助3000隻犬貓名額，鼓勵設籍雲林年滿20歲飼主，將犬貓帶到21間合約動物醫院絕育。

雲林縣府動植物防疫所指出，流浪動物零撲殺上路後，野外犬貓數量激增，因此擴大辦理「絕育、寵物登記及狂犬病預防注射」三合一專案計畫，補助飼主絕育手術費，母畜每隻1500元、公畜800元。

去年共絕育家犬貓4120隻及流浪犬貓1037隻、合計共5139隻，較前年3662隻增加40%絕育量能。因犬貓體形大小懸殊，耗材花費不同，動物醫院得扣除政府補助金額後收取相關費用，全縣計有21家動物醫院配合辦理。

防疫所強調，實施犬貓絕育除減少轄管流浪犬貓數量，還有有降低寵物生殖系統疾病、性情轉變馴良，也降低日後因年老又未絕育衍生的疾病風險，更降低人畜共通傳染風險，且依動物保護法第22條規定飼主未辦理寵物絕育，可處罰鍰5到25萬元。

詳細資料請洽雲林縣動植物防疫所第五課，連絡電話：05-5523298。

寵物 動物醫院 流浪犬

延伸閱讀

雲林心有所「薯」 縣府赴新光三越快閃促銷馬鈴薯

雲林2禽場染流感遭撲殺 加強防疫措施

竹縣家犬、家貓絕育手術補助申請 即日起受理

嘉縣鼬獾驗出狂犬病 家畜所籲：家犬貓每年應施打疫苗

相關新聞

防疫優先 台南「學甲香」遶境確定順延

台南學甲慈濟宮今天上午舉行臨時董監事會，因新冠肺炎疫情持續，慈濟宮董事長王文宗中午表示，「學甲香」原4月1日起連續3天遶...

急！嘉市血庫只剩4天存量 他請民眾別害怕出門捐熱血

新冠肺炎疫情延燒導致血庫告急，目前嘉義市血庫低於4天存量，嘉市東區公所課員徐勝龍捐血已超過1200次，他表示，民眾可能會...

嘉義朴子媽遶境也喊卡！百年來首次受疫情影響延後辦理

嘉義縣朴子市配天宮每年農曆3月22日、23日，一連2天在朴子市內展開盛大遶境活動，至今已逾百餘年歷史未曾間斷，此次因新冠...

雲林縣毛小孩絕育補助今天開跑 全年補助3000名額

雲林縣府去年補助毛小孩絕育受回響，縣府持續推廣犬貓絕育與寵物登記，宣布即日起開放今年全縣補助3000隻犬貓名額，鼓勵設籍...

斥資985萬修復 嘉義林宅歷史建築再現風華

嘉義市台斗街林宅由國定古蹟嘉義城隍廟的戲臺改建而成，保有傳統漳州木構特色，並融入日式建築元素，具歷史文化及藝術價值，20...

疫情升溫 成大明天起住院探病限1小時

新冠肺炎疫情不斷升溫，醫院病房成為防疫缺口，衛福部對於住院病患陪病及探病有新的相關規定，成大表示，明天起有新的相關規定，...

鹽田生態單車慢遊 國家公園管理處邀您騎腳車遊台江

台江國家公園具有濕地生態、開台歷史、漁鹽產業三項獨特的資源特色，為了增進民眾認識鹽田濕地生態及社區人文史蹟，台江國家公園...

穩定鳳梨產銷 台南農業局：已核定收購1145噸

新冠肺炎疫情持續，造成全球貿易緊縮，台南市政府農業局上月啟動今年度台南地區鳳梨收購加工計畫，預定第一階段收購2000公噸...

台南蘭展突延期 業者：損失慘重

受新冠肺炎疫情影響，台南市府宣布邁入第16年的台灣國際蘭展延期，部分業者損失慘重，市長黃偉哲昨天到蘭展會場了解關心，他表示，蘭展場地布展已經接近完成，去年蘭展光是門票收入就超過1700萬，整體損失難以估計，「但在防疫的大旗之下，現在我必須要低頭」，希望中央依照防疫特別條例補償。

台南巴克禮公園 櫻花才吐芽就枯萎

天氣漸暖，百花盛開，歷經10多年，克服炎熱天氣而栽種成功的巴克禮公園櫻花區，300多棵櫻花進入開花期，但去年受氣候等影響，仍死了數十棵。台南市政府工務局表示，可能品種不適合，將邀林務局專家會診，補種適合的品種。

抗疫暴紅價漲 警巡邏護蒜

國內本土蒜頭生產最大宗的雲林縣，3月進入採收期，今年因黃葉病減產約3成，加上新冠肺炎肆虐，被視為可提高免疫力的蒜頭，因搶手價格水漲船高，警方如臨大敵，在各蒜頭主產地，廣增巡邏箱並積極部署巡邏護蒜，成為另類的防疫。

每箱12公斤每次20箱 郵務員搬酒精辛苦了

新冠肺炎疫情持續升溫，中華郵政動員3千名員工，每天協助政府配送口罩，到全台5600多間藥局，近日還協助配送防疫酒精，配送員認為能為防疫盡力很有成就感，但搬送酒精辛苦，每箱酒精約12公斤，每次配送20多箱， 搬運過程要小心「閃到腰！」

熱門新聞

黃金大道火了！芬園5公里黃花風鈴木大爆發

北捷增設紅外線熱像儀 旅客37.5度將拒載

遭歧視？護理師租屋訂便當遭拒 心酸誰人知？

台灣之光！阿里山櫻花季宣傳片 獲日本國際影像節大獎

3月2日起進部立基隆醫院 得刷健保卡填風險評估表

跟進北捷拒載發燒客？ 桃捷：機捷依中央規範處理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。