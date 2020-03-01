雲林縣毛小孩絕育補助今天開跑 全年補助3000名額

雲林縣府去年補助毛小孩絕育受回響，縣府持續推廣犬貓絕育與寵物登記，宣布即日起開放今年全縣補助3000隻犬貓名額，鼓勵設籍雲林年滿20歲飼主，將犬貓帶到21間合約動物醫院絕育。

雲林縣府動植物防疫所指出，流浪動物零撲殺上路後，野外犬貓數量激增，因此擴大辦理「絕育、寵物登記及狂犬病預防注射」三合一專案計畫，補助飼主絕育手術費，母畜每隻1500元、公畜800元。

去年共絕育家犬貓4120隻及流浪犬貓1037隻、合計共5139隻，較前年3662隻增加40%絕育量能。因犬貓體形大小懸殊，耗材花費不同，動物醫院得扣除政府補助金額後收取相關費用，全縣計有21家動物醫院配合辦理。

防疫所強調，實施犬貓絕育除減少轄管流浪犬貓數量，還有有降低寵物生殖系統疾病、性情轉變馴良，也降低日後因年老又未絕育衍生的疾病風險，更降低人畜共通傳染風險，且依動物保護法第22條規定飼主未辦理寵物絕育，可處罰鍰5到25萬元。

詳細資料請洽雲林縣動植物防疫所第五課，連絡電話：05-5523298。