斥資985萬修復 嘉義林宅歷史建築再現風華
嘉義市台斗街林宅由國定古蹟嘉義城隍廟的戲臺改建而成，保有傳統漳州木構特色，並融入日式建築元素，具歷史文化及藝術價值，2009年登錄為嘉義市歷史建築，但年久失修且多處受損，嘉義市府斥資985萬元修復，預計最快明年4月完成，希望再現林宅風華，並提供民眾認識古蹟的教育場域。
林氏後代林良甲說，自己出生、成長，甚至娶妻新房都在這裡，直到2004年才搬離，對自宅相當「有感情」，期待能「水水乎人看」，同時也要說出祖父和父親的生命故事。
負責修復工程的建築師表示，林宅正廳兩側可看出保存完整的漳州木構架原樣，近看神龕後方門板既有對聯下方，也能隱約發現「城仰威靈拜回廟中酬厚澤，隍稱綏靖歌喧臺上答天恩」等對聯字句。
正廳後方增建空間，有多年封藏在天花板內，疑似為戲臺的原色木構彩繪等，多項構件線索均顯示，林宅曾為嘉義城隍廟的戲臺構件搬遷再利用的痕跡。
建築師認為，林宅採用舊戲臺的構架，再構築發展成現有住宅空間，並融入當時日治時期所流行的造型與建材等，是一典型的中日合併建築，更可以說是完全體現60多年前「舊建築再利用」的觀念，既活化舊建物空間，又重新賦予建築物新機能，彼此共存一舉兩得。
嘉義市文化局表示，修復計畫啟動，將從屋頂翻修開始，解決老屋長期以來的漏水問題，再配合傳統木匠師和彩繪師，再次重現林宅風華。在翻修屋瓦過程中，預計開放兩次工地參觀，讓後輩學子了解文化資產保存的重要性。
嘉義城隍廟距今至少有300年歷史。根據史料記載，廟埕曾於大正11年（1922年）至昭和15年（1940年）間，建有戲臺（即接近現牌樓之處），由當時在地商賈林寬敏捐資起建，以供酬神謝戲。
同時推動成立宣講堂，透過講解經文與善書，落實社會教化功能；爾後廟方為靈活運用廟前廣場，擬將戲臺拆除，林寬敏長子林文章得知後，為感念父親善行，遂買下遺存構材，移建至台斗街現址，並重新規畫調整內部格局，增加房間數、廚房及衛浴等居住機能，作為住家使用。
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