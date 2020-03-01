疫情升溫 成大明天起住院探病限1小時

新冠肺炎疫情不斷升溫，醫院病房成為防疫缺口，衛福部對於住院病患陪病及探病有新的相關規定，成大表示，明天起有新的相關規定，請病患及家屬特別注意。

成大指出，因應武漢肺炎疫情，明天(3月2日)周一起，依照衛生福利部規定，住院大樓門禁管制再升級並調整修正如下，以進一步維護民眾安全。

一、住院大樓門口，持續維持現況TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史）查驗做法，上午7點到晚上9點(其餘時間限持陪病證進入)。

二、病房區：

(一)一般病房：陪病限一人(含照護服務員)；訪客探病時段下午5點30分到6點30分。

(二)成人及小兒加護病房：訪客探病每次限二人，時段下午6點到6點30分。

(三)燒傷病房：訪客探病每次限二人，時段下午2點到3點。

三、檢查單位及治療室：陪病者限一人，依排定時間。

四、全部陪病人員及訪客皆須全程正確配帶口罩，接受護理師指導，並登錄姓名；陪病者(含照護服務員)每天早晚由護理師量體溫。

成大醫院呼籲民眾如無特別需要儘量減少出入醫院，以避免感染風險，並鼓勵以電話或視訊方式探病。

成大醫院持續提醒大家，任何人進入醫院，必須戴口罩、量測體溫、詢問TOCC、配合防疫認證和勤洗手。