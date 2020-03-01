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鹽田生態單車慢遊 國家公園管理處邀您騎腳車遊台江
台江國家公園具有濕地生態、開台歷史、漁鹽產業三項獨特的資源特色，為了增進民眾認識鹽田濕地生態及社區人文史蹟，台江國家公園管理處3月15日上午8點30分到中午12點，舉辦「鹽田生態人文單車小旅行」，在春暖花開的季節，讓民眾經由騎乘腳踏車的方式，以樂活、慢遊方式從容悠閒認識台江的人文生態景緻。
活動規劃由台江國家公園遊客中心出發、單車路線串連四草砲台、安順鹽田、四草濕地、鹿耳門公館、府城天險等景點，透過導覽與解說互動，沿途認識園區鹽田濕地自然生態及人文歷史故事，期望藉由此活動讓更多民眾認識台江之美。
同時也能具體實踐節能減碳，鼓勵民眾多利用健康、環保的交通工具─自行車，共同維護永續的綠色生活環境。本活動全程約15公里，適合熱愛戶外活動的大朋友及7歲以上小朋友，活動費用每人100元，共有50個名額。
台江國家公園管理處說，活動採事先網路報名（http://action.tjnp.gov.tw/），3月3日上午10點開放報名，額滿為止。參與者需自備自行車，或於報到現場付費租用自行車；將為參加民眾辦理意外保險。相關問題可洽解說教育課06-2842600轉1503高先生。
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