快訊

澳洲出現新冠肺炎死亡首例 從鑽石公主號返國

日職／巨人呼籲洋將暫勿返國 陽岱鋼恐無法回台打6搶1

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹽田生態單車慢遊 國家公園管理處邀您騎腳車遊台江

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
台江國家公園管理處3月15日舉辦「鹽田生態人文單車小旅行」，邀民眾騎腳踏車慢遊台江。圖/台江國家管理處提供
台江國家公園管理處3月15日舉辦「鹽田生態人文單車小旅行」，邀民眾騎腳踏車慢遊台江。圖/台江國家管理處提供

台江國家公園具有濕地生態、開台歷史、漁鹽產業三項獨特的資源特色，為了增進民眾認識鹽田濕地生態及社區人文史蹟，台江國家公園管理處3月15日上午8點30分到中午12點，舉辦「鹽田生態人文單車小旅行」，在春暖花開的季節，讓民眾經由騎乘腳踏車的方式，以樂活、慢遊方式從容悠閒認識台江的人文生態景緻。

活動規劃由台江國家公園遊客中心出發、單車路線串連四草砲台、安順鹽田、四草濕地、鹿耳門公館、府城天險等景點，透過導覽與解說互動，沿途認識園區鹽田濕地自然生態及人文歷史故事，期望藉由此活動讓更多民眾認識台江之美。

同時也能具體實踐節能減碳，鼓勵民眾多利用健康、環保的交通工具─自行車，共同維護永續的綠色生活環境。本活動全程約15公里，適合熱愛戶外活動的大朋友及7歲以上小朋友，活動費用每人100元，共有50個名額。

台江國家公園管理處說，活動採事先網路報名（http://action.tjnp.gov.tw/），3月3日上午10點開放報名，額滿為止。參與者需自備自行車，或於報到現場付費租用自行車；將為參加民眾辦理意外保險。相關問題可洽解說教育課06-2842600轉1503高先生。

台江國家公園管理處3月15日舉辦「鹽田生態人文單車小旅行」，邀民眾騎腳踏車慢遊台江。圖/台江國家管理處提供
台江國家公園管理處3月15日舉辦「鹽田生態人文單車小旅行」，邀民眾騎腳踏車慢遊台江。圖/台江國家管理處提供

台江 濕地 國家公園

延伸閱讀

路過車禍現場 他暖心脫外套讓車禍傷患保暖

影／通宵慶生喝茫機車酒駕肇事 倒霉單車晨運男被撞傷

新北／ 平溪十分車站間 單車小旅行 不為人知的幽境

中市六大宮廟推一日單車遊玩之旅 邊騎邊認識宮廟文化

相關新聞

鹽田生態單車慢遊 國家公園管理處邀您騎腳車遊台江

台江國家公園具有濕地生態、開台歷史、漁鹽產業三項獨特的資源特色，為了增進民眾認識鹽田濕地生態及社區人文史蹟，台江國家公園...

穩定鳳梨產銷 台南農業局：已核定收購1145噸

新冠肺炎疫情持續，造成全球貿易緊縮，台南市政府農業局上月啟動今年度台南地區鳳梨收購加工計畫，預定第一階段收購2000公噸...

台南蘭展突延期 業者：損失慘重

受新冠肺炎疫情影響，台南市府宣布邁入第16年的台灣國際蘭展延期，部分業者損失慘重，市長黃偉哲昨天到蘭展會場了解關心，他表示，蘭展場地布展已經接近完成，去年蘭展光是門票收入就超過1700萬，整體損失難以估計，「但在防疫的大旗之下，現在我必須要低頭」，希望中央依照防疫特別條例補償。

台南巴克禮公園 櫻花才吐芽就枯萎

天氣漸暖，百花盛開，歷經10多年，克服炎熱天氣而栽種成功的巴克禮公園櫻花區，300多棵櫻花進入開花期，但去年受氣候等影響，仍死了數十棵。台南市政府工務局表示，可能品種不適合，將邀林務局專家會診，補種適合的品種。

抗疫暴紅價漲 警巡邏護蒜

國內本土蒜頭生產最大宗的雲林縣，3月進入採收期，今年因黃葉病減產約3成，加上新冠肺炎肆虐，被視為可提高免疫力的蒜頭，因搶手價格水漲船高，警方如臨大敵，在各蒜頭主產地，廣增巡邏箱並積極部署巡邏護蒜，成為另類的防疫。

每箱12公斤每次20箱 郵務員搬酒精辛苦了

新冠肺炎疫情持續升溫，中華郵政動員3千名員工，每天協助政府配送口罩，到全台5600多間藥局，近日還協助配送防疫酒精，配送員認為能為防疫盡力很有成就感，但搬送酒精辛苦，每箱酒精約12公斤，每次配送20多箱， 搬運過程要小心「閃到腰！」

防疫有信心 台南景點人潮直逼春節

228連假台南市各景點都湧現人潮，台南市政府觀旅局表示，遊客人次就直逼春節假期，也顯示民眾對台南的防疫有信心。

大林武聖宮出現立筊 距上次已過3年

嘉義縣大林武聖宮因經常有信眾擲出立筊、掛筊頗負盛名，來自桃園的陳姓女信眾今天下午3點多前往大林武聖宮求財庫第一次就在車道...

南部唯一平地櫻花公園開花了 園丁淚中有欣喜

歷經10多年，克服炎熱天氣而栽種成功的台南市巴克禮公園櫻花區，300多棵櫻花也逐漸進入開花期，部分已綻放，但去年受氣候等...

國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐 今擲筊決定如期舉行

國內唯一沒有固定廟宇並獲列為國家重要民俗的雲林縣六房媽年度過爐，儘管疫情持續升溫，仍擇定在5月3日（農曆4月11日）上午...

另類疫情！雲林蒜頭將開始採收 警方如臨大敵防竊

國內本產蒜頭生產最大宗的雲林縣，3月起將進入採收期，今年因黃葉病減產約3成，加上新冠肺炎肆虐，被視為可提高免疫力的蒜頭，...

白河木棉花號稱最佳防疫景點 黃偉哲邀大家賞花紓壓

台南白河正值木棉花季，228假日吸引大批民眾前往朝聖。台南市長黃偉哲今天與立委賴惠員、白河區長蕭福清前往林初埤木棉花道，...

熱門新聞

黃金大道火了！芬園5公里黃花風鈴木大爆發

台東「最美衛生所」曝光了！民眾驚呼：媲美星級飯店！

北捷增設紅外線熱像儀 旅客37.5度將拒載

龍山寺將全面禁香 北港武德宮不以為然

台灣之光！阿里山櫻花季宣傳片 獲日本國際影像節大獎

3月2日起進部立基隆醫院 得刷健保卡填風險評估表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。