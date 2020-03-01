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穩定鳳梨產銷 台南農業局：已核定收購1145噸
新冠肺炎疫情持續，造成全球貿易緊縮，台南市政府農業局上月啟動今年度台南地區鳳梨收購加工計畫，預定第一階段收購2000公噸，目前已核定總收購量達1145公噸，全力維護台南鳳梨產銷穩定。
農業局長謝耀清說，台南地區鳳梨產季約3月中下旬開始，因當前新冠肺炎疫情仍嚴峻，市長黃偉哲上月指示農業局提早布局並建立鳳梨產銷因應小組，農業局2月15日已公告啟動台南地區鳳梨收購加工計畫，預定第一階段收購2000公噸。
他指出，農業局已陸續邀集相關農產品加工場及關廟、山上、歸仁、新化等產地供貨單位，共同研商台南地區鳳梨收購加工計畫執行，並建立平台媒合本市轄內合法農產品加工廠及供貨單位，運用優良設備提升台南地區鳳梨附加價值。
農業局表示，至上月27日，已有8間加工業者提出加工申請，農業局核定總收購量已達1145公噸，仍陸續受理加工廠收購申請，即將進入鳳梨產期，農業局已啟動鳳梨產銷因應措施並備妥具體計畫。
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