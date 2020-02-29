防疫有信心 台南景點人潮直逼春節
228連假台南市各景點都湧現人潮，台南市政府觀旅局表示，遊客人次就直逼春節假期，也顯示民眾對台南的防疫有信心。
台南市政府觀光旅遊局表示，因應武漢肺炎疫情，市長黃偉哲第一時間就要求觀光相關產業加強清潔維護與消毒，第一線服務人員必須配戴口罩，讓遊客對台南防疫有信心。首日統計，虎頭埤、德元埤及葫蘆埤等風景區停車場都停滿，遊客人次直逼春節假期。
虎頭埤招牌三溫暖茶葉蛋下午4點多就銷售一空，山上花園水道博物館則比平常假日多出2成人潮，左鎮化石園區、走馬瀨農場也都湧入數千遊客；楠西玄空法寺與永興吊橋也有超過2000遊客人次；學甲蜀葵花及白河林初埤的木棉花正盛開，也吸引大量人潮。另外，安平的觀夕平台、德陽艦、1661臺灣船園區等戶外型景點，以及即將於連假後封閉改造的「大魚的祝福」也湧入眾多遊客爭相拍照打卡。旅宿方面，大型飯店及民宿28日住宿率則達9成5以上。
觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南防疫做得很好，歡迎大家來台南各景點郊遊踏青，除了虎頭埤、走馬瀨、烏山頭及尖山埤江南渡假村等風景區皆推出各項優惠外，對於一線的防疫人員連假期間有11處台南景點免費遊。歡迎大家一起來台南賞花泡湯步道健行，或到濱海親水晒鹽賞潟湖，紓解身心壓力，也可以增強免疫力。更多臺南精彩活動、旅遊景點、交通資訊及合法旅宿資訊請看相關連結。
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