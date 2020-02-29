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大林武聖宮出現立筊 距上次已過3年

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
嘉義縣大林武聖廟時隔3年再次出現立筊，信眾十分驚奇。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林武聖廟時隔3年再次出現立筊，信眾十分驚奇。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣大林武聖宮因經常有信眾擲出立筊、掛筊頗負盛名，來自桃園的陳姓女信眾今天下午3點多前往大林武聖宮求財庫第一次就在車道上擲出立筊，陳女嚇到立在一旁，旁邊的信徒也都非常驚訝。

大林武聖宮志工孫美秀表示，這是廟裡第二次出現立筊，加上掛筊一共已是第9次，距離第8次已過3年多，當時的立筊經過地震也不受影響，還長出青苔，但去年信眾倒車沒注意才撞倒，歷經1559天，這次適逢新冠肺炎再出現立筊，且角度接近聖筊，廟方及信眾紛紛表示吉兆，立刻拿壓克力盒保護。

陳女擲出立筊沒多久，剛好有汽車從廟前經過，幸好沒有撞倒，但過沒幾個小時，卻不小心被人走過撞倒，孫美秀表示，能看到立筊真的不容易，廟裡還有一對從2017年至今，已過936天的掛筊還未掉下來。

嘉義縣大林武聖宮3年前的掛筊過了936天都還沒掉下來。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林武聖宮3年前的掛筊過了936天都還沒掉下來。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林武聖廟時隔3年再次出現立筊，車輛經過十分驚險。圖／孫美秀提供
嘉義縣大林武聖廟時隔3年再次出現立筊，車輛經過十分驚險。圖／孫美秀提供
嘉義縣大林武聖廟時隔3年再次出現立筊，信眾十分驚奇。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林武聖廟時隔3年再次出現立筊，信眾十分驚奇。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林武聖廟時隔3年再次出現立筊，信眾十分驚奇。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林武聖廟時隔3年再次出現立筊，信眾十分驚奇。記者陳玫伶／攝影

新冠肺炎 嘉義 地震

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