大林武聖宮出現立筊 距上次已過3年

嘉義縣大林武聖宮因經常有信眾擲出立筊、掛筊頗負盛名，來自桃園的陳姓女信眾今天下午3點多前往大林武聖宮求財庫第一次就在車道上擲出立筊，陳女嚇到立在一旁，旁邊的信徒也都非常驚訝。

大林武聖宮志工孫美秀表示，這是廟裡第二次出現立筊，加上掛筊一共已是第9次，距離第8次已過3年多，當時的立筊經過地震也不受影響，還長出青苔，但去年信眾倒車沒注意才撞倒，歷經1559天，這次適逢新冠肺炎再出現立筊，且角度接近聖筊，廟方及信眾紛紛表示吉兆，立刻拿壓克力盒保護。