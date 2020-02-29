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南部唯一平地櫻花公園開花了 園丁淚中有欣喜
歷經10多年，克服炎熱天氣而栽種成功的台南市巴克禮公園櫻花區，300多棵櫻花也逐漸進入開花期，部分已綻放，但去年受氣候等影響，仍死了數十棵。園丁說，雖不捨，但花開人笑洋溢公園，卻是最好的安慰。
台南市巴克禮公園的櫻花區是南部地區唯一在都市區大範圍種植櫻花的公園，台南日照長又夏天天氣炎熱，加上是新闢公園，缺少樹木遮日，使得櫻花樹的照顧難上加難，原種植日本贈送的400多棵河津櫻，但過程中有櫻花不耐炎熱天氣，加上土質也不適合，不斷有枯死，經改善棲地、補種，目前仍有 300多棵。
最近天氣轉溫暖，部分河津櫻已經開花，但附近居民示，從去年秋冬起，陸續有櫻花枯死，明明剛吐芽，但1個多星期後逐漸枯萎，照理說，這個時候是成長期，為隔年春天開花做準備，若是天氣熱，因不用等到秋冬就會枯死。居民說，好在多數櫻花都生長情形良好，而且已開始綻放花朵，仍要感謝辛苦的工務局園丁。
有園丁表示，去年秋天有雇請的是人員除草，但使用大型除草機鋤草，懷疑剛好是櫻花生長期，表層有幼根，因損及幼根，而出現枯萎並死亡，未來可能要改變除草方式。園丁含淚說，照顧過程雖然辛苦，每年花開，笑容也跟著開。
台南市政府工務局公園管理科長林玉茹表示，到底是氣候還是除草等因素造成，還需調查，實際上在平地公園種櫻花就是高難度挑戰，長期來市府花了很多心思來照顧，已打造巴克禮成為生態公園。已枯死的部分，要種何種樹，或是持續種櫻花，將邀請林務局專家來會勘及討論，若要繼續補種櫻花，是否有更適合的品種，打造更美的櫻花公園。
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