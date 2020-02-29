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台南景點228連假擠爆 人潮直逼春節假期

中央社 / 台南29日電

武漢肺炎肆虐，許多人取消出國行程，多在國內旅遊，台南市政府觀光旅遊局今天統計，228連假首日，台南大型飯店及民宿住宿率逾9成5，許多景點人潮直逼農曆春節假期。

台南市觀光旅遊局人員指出，228連假首日，台南市虎頭埤、德元埤及葫蘆埤等風景區停車場爆滿，虎頭埤招牌三溫暖茶葉蛋當天下午4時許就已完售。

山上花園水道博物館是台南新興知名景點，228當天入園人潮比平常假日多出2成；左鎮化石園區、走馬瀨農場也湧入數千名遊客；逾2000人次造訪楠西玄空法寺及永興吊橋。

學甲蜀葵花及白河林初埤的木棉花正盛開，更吸引大量人潮；安平觀夕平台、德陽艦、1661台灣船園區、大魚的祝福等戶外景點，也湧入眾多遊客爭相拍照打卡。

台南市長黃偉哲今天走訪白河林初埤木棉花道，鼓勵民眾把握228連假到戶外走走，增強免疫力，不只拍美照，還可呼吸新鮮空氣，享受陽光，既消毒殺菌又紓解壓力，另可到白河關子嶺泡溫泉，到東山喝咖啡，放鬆心情。

白河 連假 虎頭埤

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