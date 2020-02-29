國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐 今擲筊決定如期舉行
國內唯一沒有固定廟宇並獲列為國家重要民俗的雲林縣六房媽年度過爐，儘管疫情持續升溫，仍擇定在5月3日（農曆4月11日）上午6時30分，自斗南股發炮過爐到土庫股，不過仍配合政府防疫，必要將取消萬人隨香儀式，僅由兩股新舊爐主，進行神尊和文物等交接儀式，降低人潮群聚。
新冠肺炎疫情，使白沙屯媽祖和大甲媽祖進香，相繼宣布延期或取消，列屬文化部國家重要民俗的雲林縣六房媽過爐，是否如期舉行過爐遶境，備受矚目。
中華民國六房媽會指出，雲林六房媽祖沒有固定廟宇供奉，每年由5個股輪流擲筊，選出新爐主，並由輪值的爐主擇地建造紅壇，供奉六房媽，期滿一年再選出新爐主，每年六房媽祖搬新家時，都會有成千上萬信徒前來隨香送駕，場面浩大，去年國民黨總統提名參選人郭台銘和前立法院長王金平都前來送駕。
中華民國六房媽會今天下午，在109年輪值的土庫股越港里新設紅壇進行擲筊，選擇過爐日期和發炮啟程時間，最後擇定在今年5月3日（農曆4月11日）上午6時30分，由六房媽現在供奉的斗南股新厝寮紅壇，發炮啟程移駕到土庫股越港紅壇。
六房媽會理事長徐萬成表示，擲筊結果如期舉行，不過，為配合政府的防疫政策，必要時會取消傳統過爐遶境隨香的活動，僅由新舊爐主進行神尊和相關文物等交接，整個過爐細節將在3月中旬所舉行的信徒代表大會，再提案研議對外說明。
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