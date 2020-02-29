雲林心有所「薯」 縣府赴新光三越快閃促銷馬鈴薯
雲林縣政府利用228假期赴台中新光三越百貨中港店，舉辦「雲林良品—心有所薯快閃」促銷雲林最優質馬鈴薯。副縣長謝淑亞領軍，向民眾推薦健康好料理的馬鈴薯，並免費品嘗馬鈴薯沙拉，讓消費者認識雲林生產的馬鈴薯是一級棒。
促銷團隊包括縣府農業處長魏勝德、雲林縣農會總幹事簡明欽、斗南鎮農會總幹事張燕容、新光三越採購主管呂棟樑一起為雲林良品代言。謝淑亞表示，雲林馬鈴薯由農民及縣府層層把關，精心挑選，粒粒精美，口味品質，保證贏過進口，歡迎大家踴躍選購雲林良「薯」。
斗南農會總幹事張燕容說，斗南馬鈴薯產量高居全國之冠，每年種值近千公頃，以「克尼伯」品種為主，市售馬鈴薯是土黃色，「克尼伯」口感香甜綿密，適合家庭料理；近年來更引進彩色馬鈴薯，繽紛夢幻，深獲餐廳及小資女喜愛，農會積極推動友善耕作，減少農藥及肥料，致力推廣食農教育，為食安守護者。
張燕容說，這次促銷由斗南蔬菜產銷第16班的農友，帶來100台斤馬鈴薯，並備有大家喜愛的彩色馬鈴薯及胡蘿蔔，製成各種料理免費品嚐，相信大家吃了從此就「心有所薯」愛上雲林馬鈴薯。
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