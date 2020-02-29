白河木棉花號稱最佳防疫景點 黃偉哲邀大家賞花紓壓

台南白河正值木棉花季，228假日吸引大批民眾前往朝聖。台南市長黃偉哲今天與立委賴惠員、白河區長蕭福清前往林初埤木棉花道，鼓勵民眾把握228連假「到戶外走走增強免疫力，除了拍出超仙美照外，還可呼吸新鮮空氣、享受陽光，既消毒、殺菌，又紓解壓力」。

白河區公所表示，今年木棉花季活動將持續到3月15日，歡迎各地旅人朋友來木棉花道享受悠閒慢活的鄉村田園生活。

黃偉哲說，228連假林初埤木棉花道就是很好的戶外防疫景點，歡迎大家到白河來走走，既不用擔心人與人的傳染，也能欣賞美麗的景緻，讓身心維持在良好健康的狀態。

白河「林初埤木棉花道」被譽為世界最美花海街道之一，搭配「滿江紅」蓮花田的奇特景緻，形成「雙紅輝映」，在網路上造成轟動，吸引大批遊客前往打卡拍照。

黃偉哲今天也順道協助慈善團體「蓮心園」宣傳自行生產的無毒蔬果與點心等產品，與蓮心園董事長張田黨及院生在木棉花道上觀賞美景拍照，「開心化身一日網美、網帥」。

白河區長蕭福清表示，最近常發生一些民眾為了拍照取景，將石頭投擲至「滿江紅」蓮田，造成農民們的困擾，公所已設立告示牌及進行宣導。蕭區長呼籲民眾共同維護木棉花道，不要投擲任何物品恩進入田中，影響在地農友的農作生產，讓田園能呈現最自然的風貌。

白河區公所表示，白河擁有絕佳的四季景色，不同季節來到白河都可以感受到不同的景緻情調，體驗純樸的農村民風，遠離都市塵囂，放鬆疲憊身心，在白河地區體會自在慢活、美麗生態及地方文化特色，還能一嘗在地美味小吃及農特產品。