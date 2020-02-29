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溫差大出現稻熱病害 農改場籲請農友察看加強防治

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
農改場呼籲農民觀察水稻有沒有出現稲熱病症狀。圖/農改場提供
農改場呼籲農民觀察水稻有沒有出現稲熱病症狀。圖/農改場提供

近日氣候變化日夜溫差大，田間早植水稻已現葉稻熱病蹤跡，台南區農業改良場籲請農友密切注意葉稻熱病發生，可先觀察田區旁放置秧砧是否發病，或者注意田間水稻欉間基部葉片是否有病斑，若有發現應即時進行防治，避免田間感染加大。　　

農改場表示，防治水稻葉稻熱病不二法門在預防，可利用秧砧稻苗監測稻熱病的發生，當秧砧稻苗葉片出現病斑後約7~到10天，稻欉將會出現罹病症狀，農友可據此即刻進行預防性施藥，可有效減緩葉稻熱病對水稻的危害。

部分農友沒習慣留下秧砧，可密切注意水稻欉間基部葉片，該部分葉片因微氣候濕度較高故較上位葉早發病。發病初期稻熱病先於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，如環境適合則擴大成紡錘形。

農友應於秧砧稻苗葉片出現灰綠色感病型病斑時，選用下列藥劑進行防治，如75％三賽唑可濕性粉劑3,000倍、41.7％三賽唑水懸劑1,500倍、45％喜樂克拉乳劑1,200倍（加展著劑CS-7 2000倍）、48％丙基喜樂松乳劑1,000倍、50％護粒松乳劑1,000倍或6％撲殺熱粒劑每公頃30公斤等。

其他防治藥劑可參考植物保護手冊或於臺南場網站(https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=382)查詢。　　

民眾有防治問題可與台南區農業改良場研究人員聯絡。聯絡人：林國詞、吳雅芳、鄭安秀、嘉義分場電話：06-5912901轉305、310、103、05-3751574。

農改場呼籲農民觀察水稻有沒有出現稲熱病症狀。圖/農改場提供
農改場呼籲農民觀察水稻有沒有出現稲熱病症狀。圖/農改場提供

稻熱病 嘉義

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