不受疫情影響 走馬瀨農場優惠促銷228連假現人潮

台南市農會經營的走馬瀨農場推出門票優惠專案，昨天湧入1萬多名旅客，今天上午遊客就超過萬人。農場二二八連續假期入場遊客身分證字號有228當中一碼，可享門票200元，中二碼享票價150元，中三碼當日入場免費（原價250元）。四年一次的2月29日今天生日壽星旅客可免費入場。

走馬瀨農場表示，今天住宿9成將近客滿，露營區約500人露營，遊客要住宿請先電話詢問。場內玩樂設有射箭、單車、腳踏船、碰碰船、遊園車及高爾夫球練習打擊、親子廣場及鄉村劇場、圓形廣場等，飲食設有農委會輔導經營田媽媽草香餐坊、穆斯林認證穆野風情餐廳以及場內設有露營區、烤肉區，住宿則有蘭花會館、歐式旅館及渡假木屋。

活動資訊洽06-5760121、農場官網http://www.farm.com.tw、臉書粉專專頁搜尋走馬瀨農場。

市農會總幹事吳正仁表示，走馬瀨農場有廣闊120公頃腹地，風景優美、空氣新鮮，為鼓勵台灣民眾至戶外踏青，規畫這項優惠活動。

農場許場長哲鳴說，二二八連假推出每日一場炮城攻略賽，增添活動趣味，也象徵炸出好運，轟走蔓延的肺炎疫情，希望大家都保持健康平安。

參賽者須滿18歲以上，炮城攻略賽成功扔擲者，可獲得蘭花會館平日住宿五折券，及免費兌換田媽媽草香餐坊道地食材、價值120元牧草麵。