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台灣之光！阿里山櫻花季宣傳片 獲日本國際影像節大獎

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
阿管處日前以櫻花季觀光宣傳影片「春櫻夜 遊園驚夢」，勇奪「2020日本國際觀光影像節 最佳東亞影像獎」。圖／阿管處提供
阿管處日前以櫻花季觀光宣傳影片「春櫻夜 遊園驚夢」，勇奪「2020日本國際觀光影像節 最佳東亞影像獎」。圖／阿管處提供

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處日前以阿里山櫻花季觀光宣傳影片「春櫻夜 遊園驚夢」，參選「2020日本國際觀光影像節」競賽，勇奪「最佳東亞影像獎」備受國際肯定。

阿管處表示，2020日本國際觀光影像節本屆最佳東亞影像獎，是與來自世界各國公私部門超過1000部優良觀光宣導影片競爭，並需經過13個國家的19位專業影像人員、觀光從業人員擔任評選委員評比才能獲選，競爭非常激烈。

阿管處長馬惠達表示，此次獲獎為最佳肯定與鼓勵，並由交通部觀光局日本大阪辦事處主任陳冠竹代表領獎，一接到獲獎消息，馬上與大家共享榮耀，阿里山人文景觀之美，是台灣的驕傲！

阿管處近年來致力於環境與生態之永續性觀光發展，透過賞櫻結合休閒、茶產業與阿里山人文，發展在地觀光特色，並串聯台灣阿里山的美好，發展具教育性、文化性、永續性的觀光產業。

阿管處表示，因本影像節同時與其他各國觀光影像節合作，入圍及獲獎的作品有機會在各國播映，除了增加阿里山的國際曝光度，也再次證明阿里山觀光宣傳影像能量備受世界肯定。獲獎影片可至阿管處youtube專頁https://youtu.be/XuH9c0BsdII觀賞，或上「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。

阿管處日前以櫻花季觀光宣傳影片「春櫻夜 遊園驚夢」，勇奪「2020日本國際觀光影像節 最佳東亞影像獎」。圖／阿管處提供
阿管處日前以櫻花季觀光宣傳影片「春櫻夜 遊園驚夢」，勇奪「2020日本國際觀光影像節 最佳東亞影像獎」。圖／阿管處提供
阿管處日前以櫻花季觀光宣傳影片「春櫻夜 遊園驚夢」，勇奪「2020日本國際觀光影像節 最佳東亞影像獎」。圖／阿管處提供
阿管處日前以櫻花季觀光宣傳影片「春櫻夜 遊園驚夢」，勇奪「2020日本國際觀光影像節 最佳東亞影像獎」。圖／阿管處提供
阿管處日前以櫻花季觀光宣傳影片「春櫻夜 遊園驚夢」，勇奪「2020日本國際觀光影像節 最佳東亞影像獎」。圖／阿管處提供
阿管處日前以櫻花季觀光宣傳影片「春櫻夜 遊園驚夢」，勇奪「2020日本國際觀光影像節 最佳東亞影像獎」。圖／阿管處提供

阿里山 櫻花季 國家風景區

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