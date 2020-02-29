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整修排水別再像貼膏藥 蘇治芬：應以前瞻系統性治水

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
針對農田水路老舊失修，立委蘇治芬會同農委會和雲林水利會到各農地重劃區會勘，並計畫推出大面積的系統性治水示範區。記者蔡維斌／攝影
針對農田水路老舊失修，立委蘇治芬會同農委會和雲林水利會到各農地重劃區會勘，並計畫推出大面積的系統性治水示範區。記者蔡維斌／攝影

雲林許多農區的水路老舊不敷使用，灌排設施也不順暢，嚴重影響耕作，立委蘇治芬邀集農委會農田水利處長謝勝信、雲林農田水利會長洪國浩及鄉鎮長和許多農民，會堪水林、口湖等共同會勘各農地重劃區，蘇治芬認為，水路整治要有整體規畫，不能像貼膏藥一樣零散修補，將爭取前瞻經費進行系統性整治，不要再東做一段、西做一段。

蘇治芬說，從1958年農地重劃開始，許多老舊水路早已不敷使用，農用灌排設施也功效不彰，平均農委會每年補助全國修繕農水路的經費高達25億元，但多數是零碎、斷面的縫縫補補，而且資源的分配與競逐，造成農田水利建設泛政治化，直接衝擊的就是農民。

蘇治芬向農委會和水利會提出構想，她希望未來的農田水利灌排設施，應在農業大縣成立示範區，並以系統性整體規畫進行改善，讓全台農田水利資源發揮最大效用，同時配合農田水利會改制升格，建構國家級水資源公共化管理體制，才可解決長久來農水不均的老問題，造福農民，所以她將爭取前瞻第二階段從示範區做起，全面改善農水路。

水林鄉長許山埜和口湖鄉長林哲凌帶領許多村長和村民，到虎尾鎮三塊厝、口湖鄉頂湖重劃區，順寮段等農水路及水林鄉春牛埔西、萬興、順興等重劃區，一路會勘數條農水路，許多農民對地勢低窪，排水條件不佳，農地長期淹水，大吐苦水。

雲林水利會長洪國浩表示，的確有不少農水路都是幾十年的老舊渠道，嚴重影響灌溉排水功能，水利會將全面進行水路調查並著手改善。

農委會水利處長謝勝信也認同蘇治芬的構想，並表示，未來應以流域為主，納入區域大排至小排，將來把春牛埔西重劃區作為示範區域，由雲林水利會盤點該區排水系統，進行整體規畫應改善所有圳路。

針對農田水路老舊失修，立委蘇治芬會同農委會和雲林水利會到各農地重劃區會勘，並計畫推出大面積的系統性治水示範區。記者蔡維斌／攝影
針對農田水路老舊失修，立委蘇治芬會同農委會和雲林水利會到各農地重劃區會勘，並計畫推出大面積的系統性治水示範區。記者蔡維斌／攝影
針對農田水路老舊失修，立委蘇治芬會同農委會和雲林水利會到各農地重劃區會勘，並計畫推出大面積的系統性治水示範區。記者蔡維斌／攝影
針對農田水路老舊失修，立委蘇治芬會同農委會和雲林水利會到各農地重劃區會勘，並計畫推出大面積的系統性治水示範區。記者蔡維斌／攝影

蘇治芬 口湖鄉 農民

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