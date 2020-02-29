帶著蝙蝠去旅行 出家師父也來餵奶
照顧幼蝙蝠就如照顧剛出生的嬰兒，從餵奶、斷奶、餵麵包蟲到放飛，約要3個多月，還要面臨幼蝠隨時可能死亡的打擊，蝙蝠保母心臟要夠強。任教國中的貴珍老師，最多曾照顧20隻保母，曾因出遊，找不到人幫忙，帶著蝙蝠去旅行。有位出家師父也來當保母，一起友愛大地。
台南社大研究員晁瑞光當蝙蝠保母15年，有豐富的經驗，自稱可能一輩子離不開蝙蝠。談起蝙蝠經可是一籮筐，剛出生幼蝠食量只有約1顆綠豆大的奶水，每天要餵6、7次，若量太多就會漲死，長毛後食量約1粒黃豆大，接著是1粒花生大的量。當出現不喜歡喝奶時，就要斷奶，改餵食麵包蟲，先將麵包蟲剪開，沾奶粉餵食體內汁液，約5隻的量，長了牙齒就可餵食整隻麵包蟲，卡滋卡滋的有如在吃脆皮雞的聲音，起先食量約10隻上下，能飛了約吃10至16隻。
餵奶期約1個半月，餵蟲到放飛也要1個多月，若1隻接著1隻送來，就要忙到暑假，才能恢復自由身。蝙蝠保母黃千芳說，雖辛苦卻很有成就感，不過，想當蝙蝠保母，心臟要夠強，因為照顧過程中，死亡率很高，明明剛餵完奶，轉眼間卻死了，傷心不在話下。
貴珍老師超愛小動物，喜歡照顧貓狗，學生撿到動物都會交給她處理，雖然當蝙蝠保母才5年，其實早有經驗。因此若有折翼、折腳蝙蝠都交給她，一直照顧到病死。談起紀錄，最多一次照顧20隻蝙蝠，單是餵食就要花兩個半鐘頭，「已忘記怎麼忙碌了！」貴珍老師說，後來幼蝠漸大，不用餵食那麼頻繁才鬆口氣。不過，蝙蝠長相不是人人喜愛，自己有事，想請人幫忙，還真不容易，有時候要出去旅遊，只好帶著蝙蝠、麵包蟲去旅行。老師說著，連自己都覺得有趣，大家都笑成一團。
要當蝙蝠保母並不難，晁瑞光說，首要條件就是喜歡動物，且要有耐心。蝙蝠不是寵物，和養貓狗不一樣，培訓課程會教導保母認識蝙蝠及生態行為、防疫知識、如何照顧蝙蝠。因有人怕麵包蟲，因此把蝙蝠保母分餵奶、餵蟲及都能餵三組，有人完成餵奶後，就交給負責餵蟲的保母。
當蝙蝠剛交到保母手中時，蝙蝠因陌生而起警戒心，因此第一次見面時，要戴手套，輕輕握住蝙蝠身體，並且微微撫摸頭部，穩定情緒，隔天就會逐漸進入狀況。晁瑞光說，許多人都擔心接觸蝙蝠會被病毒感染，因蝙蝠保母懂得照顧，也知道如何防護，且農委會防檢局也未發現人畜共通的病毒，根本不用擔心會被感染。
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