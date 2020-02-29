額溫槍缺貨 台中里長自製額溫檢測卡免費發
新冠肺炎疫情延燒，不只口罩難買，額溫槍也大缺貨，台中市沙鹿區美仁里長陳建良就自掏腰包，設計製作額溫檢測卡，2000張免費送給里民，吸引里民大排長龍領取，發放2個小時就被索取一空。
陳建良花費4萬元，設計2000張額溫檢測卡，只要將檢測卡放在額頭5至10秒，就可以初步檢測是否發燒，若測量出37或38數字，必須再用耳溫槍確認是否發燒，額溫檢測卡可用酒精擦拭，也可重複使用，並方便攜帶，相當方便。
陳建良表示，各級學校開學，實施入校先量體溫，但台額溫槍全台大缺貨，一槍難求，因此決定設計製作額溫檢測卡，免費發放給里民，希望可以發揮作用，沒想到大獲好評，兩個小時就發光。
陳建良說，原本要趕在開學前發放額溫檢測卡，可是光設計製作就要一個月，相當耗時，未來再視情況加碼製作發送。
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