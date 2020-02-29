台灣國際蘭展停辦 黃偉哲：損失難以估計爭取中央補償

受新冠肺炎疫情影響，台南市長黃偉哲宣布邁入第16年的台灣國際蘭展延期到下半年舉辦，黃偉哲上午到蘭展會場了解現況，他表示去年蘭展光是門票收入就超過1700萬，這次除了門票損失，還要加上已經佈置好的花材還有大量花卉，尤其原本要來的世界各地採購商都沒有辦法來，整體損失難以估計。

黃偉哲表示，會向中央反映現況請中央 針對損失部分給予適當補償。新科立委賴惠員也表示會爭取中央協助業者度過難關。

台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘則表示，已經放在會場準備展示的蘭花，會分送給學校作為教學展示用，沒有辦法來台灣的國外採購商還有花卉業者，也都會個別與視訊方式聯繫再請業者來台，下半年活動展開始也會全力配合。