社大學員比照家長 出入學校戴口罩
社大就要開學，台南市多數社大都設在學校，家長擔心防疫，台南市教育局認為學員是社會人士，要求比照家長，進出學校要戴口罩，至於樂齡中心則將以延後開學因應。
雖然政府一再宣導健康人不用戴口罩，但基於維護師生健康，將病毒阻絕於外的立場，台南市各校仍規定家長最好不要進入校園，若要進入仍需都設在戴口罩、量體溫。因台南市多數社大都設在學校，早灣都有課，而且每個人可能只上1門課或兩門課，加上多為社會人士，有家長擔心防疫，希望學員比照家長，出入學校都能戴口罩。
教育局長鄭新輝表示，經開會後已決定要求設在學校的社區大學，學員進出學校都能戴口罩。台南社大表示，開課前就要求學員最好能戴口罩，雖無強制，但絕大多數學員都有戴口罩；為了做好防疫，除了減少班級人數，加大桌子間的距離，也要求學員戴抹布，上課前以酒精擦拭桌椅，以維自身安全。並且部分課程移到戶外，確實配合防疫。
鄭新輝說，樂齡中心的學員年齡較大，因目前教育部也還沒核定今年的經費，會把課程往後延，做好校園防疫。
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