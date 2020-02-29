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嘉義車站前「戴口罩沉睡大白熊」登日本雅虎首頁
嘉義市長黃敏惠昨天晚上在臉書貼出，嘉義火車站前「戴口罩大白熊」，登上日本重要網路雅虎日本首頁的消息，意外增加了台灣以及嘉義市國際能見度，也顯示嘉義市對於防疫的重視。
日本新冠肺炎病毒熱議，雅虎日本首頁，昨天下午登出嘉義車站前戴著口罩大白熊圖片，身後國旗飄揚，內文說明，「在台灣南部嘉義市火車站前，出現了一個戴著口罩的巨型熊雕像。名為沉睡熊，牠在去年12月被安裝在這裡，最近牠戴上口罩，象徵呼籲預防新型冠狀病毒感染」。
黃敏惠也在臉書指出，日本國內新冠肺炎病毒疫情逐漸升高，日本首相安倍晉三昨日要求，全國高中以下學校從3月2日起停課到4月春假結束，但不包括幼兒園、托兒所和小學安親班。防疫成了日本網路上熱門議題，嘉義火車站前大白熊戴上口罩的新聞，也躍居日本雅虎首頁。
黃敏惠說，期望疫情早日平息，讓旅客能安心的往來各地，讓更多國際旅人能親眼見證，嘉義市的可愛和美麗。
沉睡森林大白熊是由藝術家莊信棠創作，過年前借展一隻給嘉義市政府，成為嘉義市重要打卡景點，並與市府合作透過配件變化為聖誕版、春節版，以及最新的口罩版大白熊。
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