連假首日號召百人淨灘！只因女兒想為環境盡一份心力

嘉義縣有巢氏房屋嘉義興業加盟店為維護嘉義縣布袋鎮好美里沙灘的美麗生態，連續4年舉辦淨灘活動，今年以「一起愛地球」為訴求，選在連假第一天，與嘉大南京加盟店共同號召100名員工及親友到場響應，為守護海洋環境貢獻一份心力。

有巢氏房屋嘉義興業加盟店店東黃至弘表示，起初是經理謝家興的女兒想為守護環境盡一己之力，注意到好美里沙灘堆積許多海洋垃圾與廢棄物，嚴重危害生態環境，因此與嘉義女中的朋友相約淨灘。

謝家興希望能以行動支持女兒的理念，便向店內提出淨灘計畫，有巢氏房屋秉持深耕在地服務精神，便參與響應，更期待在未來可以擴大規模，與學校合作，將守護海洋、重視生態維護的價值觀傳達給下一代。

現場參與淨灘民眾協力撿拾海岸線垃圾，許多人更帶著小孩共同淨灘，盼孩子透過親手撿拾海洋垃圾方式，了解垃圾如何破壞海洋生態，引導孩子思考下一步，該如何保護海洋環境。

嘉義縣布袋鎮的好美里沙灘為縣內沿海最長的水灘，清澈海水與岸邊木麻黃相隔不到1百公尺，交織成山海一線的美景，為在地人假日踏青的私房景點之一。

撿拾的垃圾中，絕大多數是塑膠類垃圾，如寶特瓶、吸管等，參與者在將垃圾逐一分類、打包後，將請里長通知清潔隊協助運往至垃圾場處理。