雲林2禽場染流感遭撲殺 加強防疫措施

中央社 / 雲林縣28日電

雲林縣四湖及台西鄉昨天各有鵝及雞場，檢出高病原性禽流感遭撲殺清場作業，雲林縣動植物防疫所針對週邊5公里完成消毒，縣府宣布重複感染的禽場復養期程將延長等加強防疫措施。

據雲林縣動植物防疫所統計，雲林縣迄今有15件案例場，今年疫情與去年同時期6件相比有增加，主要原因應為日前寒流連續侵襲，加上挾帶降雨，造成氣溫偏低且濕冷，導致疫情明顯升溫，但仍屬零星散發，未發生群聚感染。

四湖鄉飼養鵝隻的飼主和台西鄉飼養雞隻的飼主日前發現家禽死亡數量異常，因此通報雲林縣動植物防治所，經檢驗確認鵝隻感染H5N5，而雞隻身上有H5N5和H5N2病株。

防疫人員昨天下午進場撲殺960隻鵝和1萬8093隻雞，針對感染場週邊5公里完成消毒。

雲林縣動植物防疫所長廖培志今天接受中央社記者電訪，今年家禽感染不再像過往大都單純僅H5N2單一型別的病毒株，呼籲飼主做好場內管理及落實消毒。

為防範此波疫情擴大，雲林縣政府的防疫措施，包括提高查核強度；不定期實施運禽車輛覆網攔檢稽查工作；重複發生禽流感禽場復養期程由原本42日提升至63日；案例場須於撲殺清場後3日內完成汙染源清除工作。

廖培志解釋，4大防疫措施中，僅有重複感染的禽場復養期程延長不同，主要是因為分析過去幾年數據，發現超過6成的家禽場有重複感染，希望藉由延長復養期程可以降低當地飼養密度，降低疫情的發生。

疫情 禽流感 H5N2

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