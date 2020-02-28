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台南學甲蜀葵花節登場 搭配小麥油菜花海民眾賞花拍照

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
多年的台南學甲蜀葵花節，蜀葵花田搭配小麥田、油菜花海與裝置藝術景觀吸引民眾老小賞花拍照。圖／莊錦富提供
多年的台南學甲蜀葵花節，蜀葵花田搭配小麥田、油菜花海與裝置藝術景觀吸引民眾老小賞花拍照。圖／莊錦富提供

舉辦多年的台南學甲蜀葵花節今天再登場，5公頃的蜀葵花田搭配10公頃小麥田、油菜花海景觀吸引民眾老小賞花拍照。市長黃偉哲呼籲大家把握長達一個月花期，來學甲賞花舒壓，親近戶外大自然。

黃偉哲表示，台南CP值最高的產業文化季就屬學甲蜀葵花文化季，一開始由學甲人自籌經費自力舉辦，後來區公所、農會以及農業局加入共同舉辦，雖然經費不多但創下很好的效益，相當感謝學甲人的投入，是學甲的驕傲也是台南的驕傲。

他說，在疫情緊張的時期，到戶外活動是舒緩壓力的最好方式，歡迎大家到學甲觀賞蜀葵花放鬆心情，「市府明年會在預算許可下挹注更多經費協助，讓學甲蜀葵花文化節每年都有不同的美」。

學甲區光華里每年舉辦蜀葵花節，今年第7年，每年花期吸引各地民眾前來賞花，最多超過10萬人，是地方社區盛事。

今年學甲公所與學甲農會還在蜀葵花田的周遭，打造粉萼鼠尾草、紅黎田、小麥田、油菜花、百日草等10公頃花海陪襯，今年的蜀葵花節更有看頭。

黃偉哲表示，蜀葵花節越辦越盛大，尤其以最少的成本讓內容更豐富場面更盛大，非常難得，是其他產業文化活動的模範，希望大家把握花季賞花，肺炎疫情嚴峻但蜀葵花節活動在戶外，空氣流通，大家可藉此親近大自然，心情放輕鬆。

開幕典禮請來學甲國小十鼓隊、蜀葵仙子、台南市民族管絃樂團」及在地中、小學樂隊、樂團、樂手表演，主辦單位還請來頭港鎮安宮福德正神「軟身伯公」坐鎮祈福。

台南學甲蜀葵花節搭配童話故事景觀，吸引民眾老小參觀拍照。圖/讀者提供
台南學甲蜀葵花節搭配童話故事景觀，吸引民眾老小參觀拍照。圖/讀者提供
台南學甲蜀葵花節今再登場，5公頃的蜀葵花田搭配10公頃小麥田、油菜花海景觀吸引民眾老小賞花拍照。圖/台南市政府提供
台南學甲蜀葵花節今再登場，5公頃的蜀葵花田搭配10公頃小麥田、油菜花海景觀吸引民眾老小賞花拍照。圖/台南市政府提供
多年的台南學甲蜀葵花節，蜀葵花田搭配小麥田、油菜花海與裝置藝術景觀吸引民眾老小賞花拍照。圖／莊錦富提供
多年的台南學甲蜀葵花節，蜀葵花田搭配小麥田、油菜花海與裝置藝術景觀吸引民眾老小賞花拍照。圖／莊錦富提供
多年的台南學甲蜀葵花節，蜀葵花田搭配小麥田、油菜花海與裝置藝術景觀吸引民眾老小賞花拍照。圖／莊錦富提供
多年的台南學甲蜀葵花節，蜀葵花田搭配小麥田、油菜花海與裝置藝術景觀吸引民眾老小賞花拍照。圖／莊錦富提供

賞花 黃偉哲 菜花

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