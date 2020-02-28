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南瀛書法學會理監事交接 鄭枝南接任理事長

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南瀛書法學會理事長、理監事今天交接，原理事長蔡明勳（右）將印信交給鄭枝南（左）接任。記者周宗禎/攝影
南瀛書法學會理事長、理監事今天交接，原理事長蔡明勳（右）將印信交給鄭枝南（左）接任。記者周宗禎/攝影

南瀛書法學會理事長、理監事今天在新市區多功能活動中心舉行交接，原理事長蔡明勳將印信交給鄭枝南接任，市長黃偉哲到場頒發新任理監事與理事長當選證書，並表示市府會全力與南瀛書法學會、藝文團體合作，一起推展書法及其他藝術發揚光大。

鄭枝南說，南瀛書法學會歷史悠久，歷屆理事長對台南藝術文化的貢獻很大，他接任後，除保留這份傳承，也將結合其他不同領域的藝文團體，將藝術行銷出去，讓大家都能真正成為大台南文化首都的主人。

典禮簡單隆重，黃偉哲、市府秘書處長李朝塘、新市區社區營造中心主席林茂鐘等地方、藝文界人士出席觀禮。

黃偉哲表示，現代印刷技術不斷精進，有人認為印刷字體就很漂亮，其實人寫的書法，才是藝術的表徵，感謝南瀛書法學會對書法教育藝術的推動與奉獻，讓很多人都有學習的機會，相信他們的付出與奉獻，能將書法藝術發揚光大。

南瀛書法學會理事長、理監事今天交接，市長黃偉哲（左五）贈匾祝賀。記者周宗禎/攝影
南瀛書法學會理事長、理監事今天交接，市長黃偉哲（左五）贈匾祝賀。記者周宗禎/攝影
南瀛書法學會理事長、理監事今天交接，黃偉哲獲贈書法家鄭清和作品。記者周宗禎/攝影
南瀛書法學會理事長、理監事今天交接，黃偉哲獲贈書法家鄭清和作品。記者周宗禎/攝影
南瀛書法學會理事長、理監事交接，市長黃偉哲（左）頒發理事長當選證書給鄭枝南。記者周宗禎/攝影
南瀛書法學會理事長、理監事交接，市長黃偉哲（左）頒發理事長當選證書給鄭枝南。記者周宗禎/攝影

黃偉哲

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