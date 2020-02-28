南瀛書法學會理監事交接 鄭枝南接任理事長

南瀛書法學會理事長、理監事今天在新市區多功能活動中心舉行交接，原理事長蔡明勳將印信交給鄭枝南接任，市長黃偉哲到場頒發新任理監事與理事長當選證書，並表示市府會全力與南瀛書法學會、藝文團體合作，一起推展書法及其他藝術發揚光大。

鄭枝南說，南瀛書法學會歷史悠久，歷屆理事長對台南藝術文化的貢獻很大，他接任後，除保留這份傳承，也將結合其他不同領域的藝文團體，將藝術行銷出去，讓大家都能真正成為大台南文化首都的主人。

典禮簡單隆重，黃偉哲、市府秘書處長李朝塘、新市區社區營造中心主席林茂鐘等地方、藝文界人士出席觀禮。