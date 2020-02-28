影／台南善化草莓季今開幕 今起採果八折優惠一個月
台南市善化草莓季今天開幕，推出採果八折優惠。市長黃偉哲到場剪綵並代言行銷，拿著草莓冰、大草莓請遊客品嘗，與親子同桌共享美味。黃偉哲說，到空曠戶外採草莓兼活動筋骨很健康，歡迎大家到善化採草莓，「採出健康採出夢，健康快樂度過草莓假期」。
台南善化有南部特有的觀光草莓園聚落，近10處果園集中台一線善化、南科路段沿線，去年底開始各家業者果園滿是成熟大紅草莓，經過3個月草莓季已近尾聲，部分果園仍可採果到清明節過後四月初。
善化區公所配合業者規劃草莓季活動，今天在晴光草莓園舉辦開幕活動，宣布即日起到三月底持續一個月，民眾採草莓可享受八折優惠。
黃偉哲說，雖然正值防疫期間，但草莓園屬戶外空間，空氣流通，不會有影響，戶外採草莓順便運動疏鬆筋骨，有益健康。
他說，草莓營養價值大家都知道，口感好又可做甜點、冰品、草莓乾等變化多，都有畫龍點睛效果，早期大家要採草莓都要到北部，但善化農民很厲害，在北回歸線以南的善化就有草莓可採，歡迎沒事都來善化採草莓，採出健康採出夢，度過快樂假期的草莓季。
業者請酒廠配合釀造草莓啤酒，還有草莓冰淇淋、草莓蛋糕等多項產品讓民眾品嘗，黃偉哲除了大口吃草莓冰淇淋，大讚真好吃，還分送鮮採草莓鼓勵遊客也大口吃了。
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