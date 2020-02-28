二二八事件73週年 雲林獻花和平追思

為悼念二二八受難者，雲林縣政府今天在古坑二二八紀念公園，舉辦「2020讓愛滿盈．雲林二二八和平追思紀念活動」，雲林縣長張麗善與受難者家屬等人獻花悼念受難者英魂。

追思紀念活動上，張麗善、副縣長謝淑亞帶領受難者家屬等人在二二八紀念碑前獻上鮮花，悼念受難者英魂，並藉由敲響「和平鐘」，讓特殊節日轉化成愛與和平。

張麗善致詞時表示，人權自由需時時刻刻被保障，希望大家攜手同心為民主自由發聲，讓台灣社會充滿祥和，成為亞洲民主標竿。二二八有其歷史意義與背景，值得大家紀念與回顧所有為台灣社會犧牲寶貴生命的同胞們，並以真誠的心情悼念，告慰他們在天之靈，

對於家屬的心情，張麗善感同身受，她希望二二八事件能讓台灣社會進一步的省思，大家攜手同心、相互包容，共同維護台灣的民主自由。

基督長老教會嘉義中會區長許順德牧師指出，二二八事件已經73週年，今天大家仍然聚在這裡，就是為了再一次提醒大家，也讓子孫瞭解這段歷史，因為歷史可以被原諒，但不能被忘記，期待透過這個歷史的教訓，可以不再讓相同的悲劇在台灣發生。