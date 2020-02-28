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台南紀念228 受難者籲國家人民勿因意見不同對立
台南市今天舉辦紀念228事件73周年追思會，受難者代表胡雅惠提醒大家，追思紀念228除了懷念親人、從傷痛中走出來，最重要的意義就是「省思民主的意義，互相包容，國家、人民不要因意見不同、爭論時站在對立面」。
活動上午在新營區228紀念碑前舉行，80歲羅姓受難者遺族手指紀念碑上父親的名字說，社會要記住228、懷念228受難，才不會再發生悲慘的事。
追思會先請到賢北國小合唱團演唱「阿爸的心肝寶貝」、「勇氣之歌」，接著市長黃偉哲與受難者遺族、各界代表默悼1分鐘，眾人在紀念碑、望夫門前獻花追思。
黃偉哲說，追思228是希望喚醒社會眾人良知，在228真相下尋求社會、各族群最大的和解，不要再有濫權橫行的政府，要讓台灣繼續向前走。
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