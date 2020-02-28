台南紀念228 受難者籲國家人民勿因意見不同對立

台南市智慧路邊停車柱實施範圍再擴大，3月1日起將啟用東區、安平區等510席智慧停車格，希望改善停車熱區供需失衡問題，提升停車格位使用效率，民眾可使用電子票證當場繳停車費，也能在「台南好停」手機App查看即時停車格位資訊，市長黃偉哲希望讓停車格可以「找得到、停得到、方便繳」。

2020-02-27 23:05