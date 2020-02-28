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又一震撼彈 2020台灣國際蘭展延期舉行

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲宣布台灣國際蘭展延期舉行。圖／聯合報資料照片
台南市長黃偉哲宣布台灣國際蘭展延期舉行。圖／聯合報資料照片

台南市長黃偉哲今天宣布，原定3月份在台南後壁蘭花生技園區舉辦的2020台灣國際蘭展延期。黃說，經採納台灣蘭花產銷發展協會建議，並考量國際蘭展每年超過20萬人次到訪，做此決定。

台灣蘭協秘書長曾俊弼表示，疫情當前，續辦國際蘭展恐衝擊品牌形象，加上經濟作物面對疫情更顯疲態，若能延至下半年度，配合花期辦理，屆時將隨疫情控制有效帶動蘭花外銷回溫。

黃偉哲指出，台灣國際蘭展已邁入第16年，2019年吸引海內外21萬多人次到訪，創造113億蘭花外銷商機，是台南的重要品牌。他強調，目前雖已針對防疫做足準備，但不容閃失，不論是防疫角度或品牌形象，都應忍痛延期舉辦。

黃偉哲表示，今年台灣有兩場國際級的蘭展，分別是台南的「國際蘭展」和台中的「世界蘭展」，兩座城市合作規畫雙展串聯，攜手深化台灣蘭花品牌。

黃偉哲感謝盧秀燕市長共同商討蘭展延期舉行的構想，促成兩座城市同步宣布蘭展延辦，讓各級單位及海內外蘭花產業能統一因應。

黃偉哲 品牌 疫情

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