安平「大魚的祝福」廣場封閉改造 遊客把握228連假合影
位在台南安平港濱歷史公園內的「大魚的祝福」巨型鯨魚藝術裝置，因為繽紛吸睛的造型成為眾多遊客拍照打卡熱點，並獲得「2019台灣景觀大獎」的肯定。台南市府觀光旅遊局為整體打造安平港濱旅遊環境新風貌，「大魚的祝福」廣場改造工程自3月2日起封閉，預計到6月20日才會重新開放，歡迎遊客把握228連假來安平一遊與「大魚的祝福」合照。
台南市觀光旅遊局指出，「大魚的祝福」廣場重新規畫舒適的座椅及植栽，而在對岸的安平遊憩碼頭也將增添特色景觀星點牆，呼應鯨魚意象作品，在廣場舞台及座椅區，則是提供必要性燈光照明供活動使用，並透過與漁人碼頭至港濱歷史公園的串聯，讓遊客來台南除了能體驗遊船，同時還能欣賞到多層次的美麗港濱夜景。
因此，「大魚的祝福」廣場改造工程自3月2日起封閉，施工期間將無法進入參觀，預計到6月20日才會重新開放。因此，市府歡迎遊客把握228連假來安平一遊與「大魚的祝福」合照。
觀光旅遊局局長郭貞慧表示，「大魚的祝福」廣場改造工程將於今年暑假之前完工開放，施工期間歡迎遊客來安平搭乘運河遊船、來安平老街吃小吃，還有安平古堡、安平樹屋、1661台灣船園區、德陽艦園區、億載金城及觀夕平台等眾多景點，歡迎遊客前來台南體驗安平觀光！
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