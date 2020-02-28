台南市宣布配合中央防疫 連辦16年國際蘭展延期舉行

台南市長黃偉哲今天表示，2020台灣國際蘭展採納台灣蘭花產銷發展協會建議，考量國際蘭展每年超過20萬人次到訪，決定配合中央防疫政策，宣布延期舉行。

台灣蘭協秘書長曾俊弼指出，疫情當前續辦國際蘭展恐衝擊品牌形象，若能延至下半年度配合花期辦理，屆時將隨疫情控制有效帶動蘭花外銷回溫。

黃偉哲表示，蘭展在後壁蘭花生技園區已邁入第16年，去年吸引海內外超過21萬人次到訪，創造113億蘭花外銷商機，是台南的重要品牌，目前雖已針對防疫做足準備，但疫情當前不容閃失，「不論是防疫角度或品牌形象，都應忍痛延期舉辦」。

黃偉哲表示，今年台灣有兩場國際級的蘭展，分別是台南的「國際蘭展」和台中的「世界蘭展」，兩座城市合作規畫雙展串聯，攜手深化台灣蘭花品牌。

黃偉哲感謝盧秀燕市長共同商討蘭展延期舉行的構想，促成兩座城市同步宣布蘭展延辦，讓各級單位及海內外蘭花產業能統一因應。