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東京奧運崩壞倒數？日本《AKIRA》的「神作預言」

防疫88歲高齡志工阿嬤也投入 發起做口罩套送弱勢

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
志工隊長劉秀玉（左）及汪秀英阿嬤的媳婦阿敏在家幫忙縫製口罩。記者周宗禎/攝影
志工隊長劉秀玉（左）及汪秀英阿嬤的媳婦阿敏在家幫忙縫製口罩。記者周宗禎/攝影

全台各地投入防疫，台南88歲高齡志工汪秀英阿嬤不置身事外，發起做口罩套，3名熱心志工花了3天手工縫製到今天共做了100多個，分送給社區關懷據點志工與弱勢老人家，幫助防疫。

汪秀英是台南永康區青陽社區照顧關懷據點高齡志工，有感每周兩個口罩對天天到青陽關懷據點的志工來說實在不夠用，很多老人家也缺乏口罩，想到可以請會裁縫的志工協助做口罩套，口罩放在裡面、用後清洗口罩套就可以重複使用，減少口罩不足的擔憂與感染風險。

汪秀英就請她的媳婦阿敏幫忙做口罩套，青陽據點志工隊長劉秀玉得知也號召會裁縫的志工媽媽陳錦鳳與她自己一起幫做口罩套，志工媽媽們每人拿到口罩套都很開心。劉秀玉表示，口罩也會發送給獨居長者及關懷弱勢個案，志工們的善心值得嘉許。

青陽關懷協會終身志工王貴花表示，為了增加志工與老人家接受度，還設計了彩色口罩套，並用綠色代表「青陽協會陽光的象徵」。

志工隊長劉秀玉及汪秀英阿嬤的媳婦阿敏在家幫忙縫製口罩。記者周宗禎/攝影
志工隊長劉秀玉及汪秀英阿嬤的媳婦阿敏在家幫忙縫製口罩。記者周宗禎/攝影
88歲汪秀英（後右5）、陳錦鳳（後右3），劉秀玉（前中）。記者周宗禎/攝影
88歲汪秀英（後右5）、陳錦鳳（後右3），劉秀玉（前中）。記者周宗禎/攝影

口罩 獨居

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