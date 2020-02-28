超暖心藥局！「外送」口罩至校園 家長終於能安心上班

嘉義縣番路鄉博勝藥局是鄉內唯一一間藥局，藥師蕭博勝平時即擔任鄉民健康守護者，在政府採實名制由健保藥局配售口罩時，扮演不可或缺的角色，228連假期間也未休假，堅守第一線服務，27日起更與鄉內小學合作，提供「外送」兒童口罩服務。

嘉義縣番路鄉民和國小全校近190名學童，校長劉秀燕開學前擔心學童口罩數量不敷使用，便緊急找「畢業校友」蕭博勝討論，蕭博勝盤點了中央每日配額的兒童口罩數量仍有庫存，在劉秀燕提議下，開放讓校內學童每日輪流購買，藥局首次提供「外送」口罩服務。

自27日「口罩實名制」調整兒童口罩配銷方式，兒童口罩一次可購買4片，不限身分證尾數單雙號，每日皆可購買，但每7天仍限購買1次，因此校內教師事前以通知單調查家長是否需要協助購買口罩，接著為每位學生準備夾鍊袋，放入健保卡及20元。

在收齊後孩童的健保卡及費用後，由教師送往博勝藥局，待蕭博勝完成手續後，再將口罩及健保卡「外送」至學校，成功解決家長及學校面臨口罩荒的困境。

劉秀燕指出，校內學童部分為隔代教養，家長因上班或住山區路途遙遠，無法前往藥局購買口罩，有了博勝藥局的幫忙，家長與教師都大力讚賞，感謝博勝藥局的「暖心服務」。

劉秀燕說，蕭博勝很貼心，若學生的健保卡在7日內重複購買，他會另外貼上便利貼提醒學生下一次可購買的時間，用心的服務，相當令人敬佩。

目前民和國小每日約有30名孩童輪番購買口罩，蕭博勝說，利用零碎的時間，趕緊完成手續後，由家中2位就讀大學尚未開學的兒子蕭宇喬及蕭任傑，輪流擔任外送員，將口罩送往國小。