打擊北港溪、朴子溪汙染源！嘉縣環保局跨縣市合作

北港溪流域與朴子溪，中下游河段水質長期以來呈現中度汙染至嚴重汙染，北港溪流域多受沿岸畜牧業廢水影響水體、水質甚鉅，雖改善至中度汙染，但水體氨氮濃度仍偏高，嘉義縣環保局為守護2條河川水質，結合雲林縣、嘉義市環保局，針對跨縣市共管流域汙染熱區進行聯合專案稽查。

北港溪及朴子溪等跨縣市流域關鍵測站上游事業，尚未資源化的畜牧業將列為聯合稽查重點對象，其中已資源化畜牧業者要求確實施灌及紀錄，避免假借資源化名義，行偷排廢水之實。

嘉義縣環保局長張根穆表示，聯合稽查專案未來將持續每月進行查緝，針對畜牧業加速推動廢水資源化政策，提昇資源化量、減少汙染物排入河川水體。

目前嘉義縣已有87家畜牧業取得資源化許可，廢水資源化水量每年達987538公噸；其中影響北港溪跨縣市關鍵測站嘉縣列管的畜牧業有38家，資源化水量每年達80074公噸、BOD削減量達每年498公噸、氨氮削減量每年達30.6公噸。

影響朴子溪跨縣市關鍵測站嘉縣列管的畜牧業有5家，資源化水量每年達10167公噸、BOD削減量每年達57.3公噸、氨氮削減量每年達4公噸。