洋紅風鈴盛開、黃花風鈴接棒 嘉義市14飯店推優惠
嘉義市高鐵大道世賢路口、國立嘉義特殊教育學校圍牆旁，洋紅風鈴木正盛開中，228連假是最佳賞花期，另軍輝橋堤防長達1公里的黃花風鈴木近期綻放，嘉義市政府鼓勵民眾利用228連假、三月初春，到嘉義市賞花，享受初春暖陽，是增加抵抗力最好的方法。
觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義特殊教育學校在圍牆邊，種植整排洋紅風鈴木，枝頭伸出牆外、朵朵粉紅景象是賞花、攝影愛好者最愛，不僅賞花拍照，親子、好友攜伴，午後漫步世賢路與四維路間，感受南台灣暖陽、放鬆心情，更是生活享受。
嘉義特教學校提醒，新冠肺炎期間學校暫不開放外車進入停車，賞花朋友可利用高鐵大道、四維路附近停車格。
張婉芬表示，近期關心花況朋友也注意到，軍輝橋旁、八掌溪河畔堤防的黃花風鈴木開始綻放，228連假、三月初春來嘉義市追逐粉紅旋風、金黃燦爛正是時候，也可享受嘉義市旅館業者的6心旅遊，「防疫用心、服務貼心、住的放心、玩得開心、消費安心、旅遊最暖心」。
嘉義市觀光新聞處表示，共有永悅、尊皇、鈺通、嘉億時尚、高橋、里亞行旅、嘉客亮點、福泰桔子、嘉義觀止、寬悅花園酒店、耐斯王子及樂億皇家酒店、蘭桂坊、承億文旅等14家飯店提供優惠服務，每家皆祭出不同程度套裝優惠，有的家庭房只要1800元，歡迎洽詢各飯店。
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