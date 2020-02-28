洋紅風鈴盛開、黃花風鈴接棒 嘉義市14飯店推優惠

嘉義市高鐵大道世賢路口、國立嘉義特殊教育學校圍牆旁，洋紅風鈴木正盛開中，228連假是最佳賞花期，另軍輝橋堤防長達1公里的黃花風鈴木近期綻放，嘉義市政府鼓勵民眾利用228連假、三月初春，到嘉義市賞花，享受初春暖陽，是增加抵抗力最好的方法。

觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義特殊教育學校在圍牆邊，種植整排洋紅風鈴木，枝頭伸出牆外、朵朵粉紅景象是賞花、攝影愛好者最愛，不僅賞花拍照，親子、好友攜伴，午後漫步世賢路與四維路間，感受南台灣暖陽、放鬆心情，更是生活享受。

嘉義特教學校提醒，新冠肺炎期間學校暫不開放外車進入停車，賞花朋友可利用高鐵大道、四維路附近停車格。

張婉芬表示，近期關心花況朋友也注意到，軍輝橋旁、八掌溪河畔堤防的黃花風鈴木開始綻放，228連假、三月初春來嘉義市追逐粉紅旋風、金黃燦爛正是時候，也可享受嘉義市旅館業者的6心旅遊，「防疫用心、服務貼心、住的放心、玩得開心、消費安心、旅遊最暖心」。