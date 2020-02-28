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台南市規畫設綠能產業區 被控選址不當要逼走有機農場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市政表示，甜心牧場排除在預定地外，農場說法與質疑的內容不是事實。記者周宗禎/攝影
台南市政表示，甜心牧場排除在預定地外，農場說法與質疑的內容不是事實。記者周宗禎/攝影

台南市政府在台糖港墘農場土地規畫綠能產業區，將種植有機作物、生產雞肉雞蛋的台南甜心牧場劃入預定地，農場質疑畫設工業區過程與廠商遴選「黑箱作業」，更將砍掉60公頃林木、危害生態，「投入7年的有機農場將面臨浩劫、市長黃偉哲是有機農業摧毀手。」 多項質疑指控市府的影片在網路上流傳，許多網友責罵。黃偉哲未對業者說法與指控表示意見，指示市府經發局就所有指控一一回應。

經發局表示，業者指控沒有事實根據，開發案目前還在可行性評估，且已將農場承租範圍排除。產業區規畫3年前就已報行政院核定，農場去年才向台糖租地，該處過去種植瓜果蕃茄有用農藥非有機種植區，市府有誠意與業者溝通但都遭拒；基於重視農業發展，已規畫隔離綠帶搭配滯洪池隔開農場，降低開發衝擊，所有區內的林木都會移植，以之前樹谷園區開發經驗，常見鳥類翱翔，生態豐富度並不亞於開發前。

台南甜心牧場表示，向私人承租1公頃土地設置有機牧場，向台糖承租港墘農場9公頃農地，以有機方式種植玉米及牧草等，收成後變成有機飼料養雞，供給牧場上千隻雞食用，去年完成有機雞肉認證；市政府規畫前根本不知道用地狀況，拿不出讓人接受的理由，只是一味要逼有機農場離開，農場已投入數千萬，為守護有機農業，堅決不會退讓。

農場負責人徐紫珊在臉書貼文指她和台糖有14年租期合約，市府卻將「違法徵收她承租台糖港墘農場共9公頃有機農田」，無視《有機農業促進法》對農民的保障，網友和環團紛紛表達關切聲援。

徐紫珊上周發函市府要求公開港墘農場開發工業區地點遴選機制；列出「9大疑慮」質疑市府，強調港墘農場屬長年重大水患區，更是東方草鴞、大冠鷲、環頸雉、鳳頭蒼鷹等保育鳥類棲息地，「無法接受這種開發案，市府應該找適合設置地點工業區」，要求市府公開用地點遴選機制。

市府經發局表示，依成大研究發展基金會建議，擇鄰近沙崙科學城的南沙崙農場、看西農場、番仔寮農場及港墘農場等進行評估，因南沙崙農場生態敏感度較高且區內掩埋場密布，看西農場與番仔寮農場因區位特性，不利形成綠能產業聚落，「經各面向評估擇定港墘農場為預定地，未來將以低汙染、無煙囪智慧綠能產業「為主」，業者農場也排除在外，並將寬100多公尺的滯洪池搭配綠地規畫在農場與園區之間。

市府強調，絕無剷除林木，而是移植區內公園綠地及廠商退縮地復育，園區林木植栽覆蓋面積必須達到40%，「是對生態最友善及既有環境最好的方法」，保育棲地「絕不會破壞殆盡」，開發前會做完整調查評估，採低衝擊方式開發，降低環境不良影響。

業者陸續將各項質疑與訴求張貼在牧場臉書上，爭取各方聲援，並以公文要求市府另擇用地，市府經發局則一一反駁，並在官網發布訊息說明。

台南市政規畫在台糖港墘農場設綠能產業區，將甜心牧場劃入預定地，農場質疑劃設工業區過程與廠商遴選「黑箱作業」。記者周宗禎/攝影
台南市政規畫在台糖港墘農場設綠能產業區，將甜心牧場劃入預定地，農場質疑劃設工業區過程與廠商遴選「黑箱作業」。記者周宗禎/攝影
台南市政規畫在台糖港墘農場設綠能產業區，將甜心牧場劃入預定地，農場質疑劃設工業區過程與廠商遴選「黑箱作業」。記者周宗禎/攝影
台南市政規畫在台糖港墘農場設綠能產業區，將甜心牧場劃入預定地，農場質疑劃設工業區過程與廠商遴選「黑箱作業」。記者周宗禎/攝影

牧場 黃偉哲

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