南市勞工局啟動勞權 54場宣導、逾1000家廠商走透透

台南市政府勞工局今啟動「勞權報您哉，台南走透透」計畫，今年11月前將辦理54場宣導、逾1000家，以「宣導、輔導」走透透，深耕符合法制優質勞動環境。

對於市長黃偉哲今關心移工看護死角，勞工局認為可透過三項措施，一透過訪視生活照顧計畫向移工宣導、關懷防疫措施，二向雇主呼籲不要非法雇用移工，三提醒雇主及移工此段防疫期間可暫緩回國，讓移工防疫死角降到最低。

勞工局長王鑫基表示，除必要性裁處，為免法律文字落落長，勞資雙方對於勞動基準法似懂非懂，今年預計辦理54場勞動基準法宣導會。而台南市中小型事業單位眾多，且分散於各行政區域，今年將與區公所合辦法令宣導會，以增加宣導廣度，並持續與各大工業區服務中心合作。

王鑫基表示，除廣辦宣導會，輔導機制同時並進，針對低風險、小(微)型企業的雇主免費實施到宅(廠)輔導，協助輔導超過1000家事業單位實施 ，落實勞基法規定。

王鑫基說，法遵輔導因不會有群聚感染之虞，會即刻啟動，並針對近期大家所關心無薪假，充電再出發相關安心就業計劃一併宣導，讓企業及勞工都瞭解相關權益。

法遵輔導主要是使資方瞭解勞基法規定，提供良善勞動條件，「勞權用心保障」，減少勞資爭議及對立，「勞資互蒙其利」有助於企業永續經營，共創勞資雙贏局面。