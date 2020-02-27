共同防疫 台南200家宗教團體取消遶境、平安宴

為防止新冠肺炎疫情擴散，台南市繼後壁區泰安宮昨天宣布延後舉辦為期7天的「媽祖遶境59庄頭巡禮活動」，台南市目前約有200家宗教團體也紛紛取消或是延期遶境、平安宴等活動，希望共同為防疫盡心力。

台南市長黃偉哲表示，繼後壁區泰安宮26日宣布延後舉辦遶境活動之後，陸續有善化慶安宮、歸仁仁壽宮、下營茅港尾天后宮、財團法人玉山寶光聖堂、等宗教團體相繼取消或延後舉行活動，宗教團體負責人都表示絕對配合政府的防疫措施。

民政局長顏振標說，截至目前約有200家宗教團體取消遶境、平安宴等相關活動，一夜之間增加了近百家宗教團體共同配合防疫措施。另外，清明節將至，台南市許多祭祀公業也會利用清明時間舉辦祭祀先祖並召開派下員大會，因此民政局今天發文請各區公所向其宣導中央疫情防治中心，以及內政部的各種防制措施，讓疫情的防制更增加一道防線。